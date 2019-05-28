苗縣議會客語同步口譯 口譯老師：展現議會多元

2019-05-28 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣議會推動全台第一個通行客語議會，近兩周擔任議會即席客語的口譯老師葉定華觀察，中生代客籍議員們，用客語質詢時，「較沒有自信」，他也建議局處首長若本身是客籍，也可以用客語答詢，有客語即席翻譯，一來一往，展現議會多元一面。

客語即席口譯老師葉定華也擔任客委會客華語口譯人才講師，他曾擔任2003總統大選政見辯論會客語即席翻譯人員，近兩周他列席參與苗栗縣議會，議員總質詢時，擔任客華語即席翻譯。他觀察，年輕中生代議員們，平常雖然有說客語， 一開始問候時，會說客家話，但質詢時「語彙的應用會有點吃力」改用華語來問，他認為，習慣後自然變成生活一部分。

葉定華觀察，因為有客語即時口譯，非客籍的議員，用閩南話或華語質詢時，客籍的局處首長其實也可嘗試用母語客語答詢，議員可以透過口譯了解內容，也讓苗縣議會展現「任何語言大家都可以通」。

葉定華說，口譯秉持「信、雅、達」原則，客語翻譯華語，若遇到罵人、粗俗發言時，會適當的修飾，平常自我練習很重要。