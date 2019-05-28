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新竹端午節食品抽驗 蝦米甲醛不符規定

2019-05-28 18:42中央社 新竹市28日電

新竹市衛生局針對應景食品稽查抽驗，今天公布抽驗結果。局長吳昭軍表示，抽驗31件食品，其中2件蝦米檢出甲醛，與規定不符，已移請販售來源廠商所在衛生局後續查辦。

吳昭軍今天受訪表示，適逢端午節相關應景食品多，玲瑯滿目，日前新竹市衛生局已展開端午節食品稽查，包含轄內傳統市場、食品製造業、食品販賣業、餐飲業等場所。抽驗項目有肉粽成品以及相關配料如菜脯、香菇、蝦米等共計31件。

吳昭軍說，這次抽驗31件應景食品，其中2件蝦米檢出甲醛，甲醛雖屬於非法食品添加物，但在水產品中有天然含量的甲醛，會隨水產品種類、新鮮度與加工方式不同等有所差異。驗出蝦米含有甲醛，已移請源頭產地衛生局釐清是否人為添加，或僅是環境背景值。

吳昭軍補充，甲醛是無色易溶的刺激性氣體，具保鮮防腐和漂白作用，但對人體健康有影響，且依食品安全衛生管理法，屬非法食品添加物，禁止添加於食品中。

吳昭軍表示，民眾購買食材原料自製粽子，挑選蝦米、菜脯等乾貨食材，盡量選擇自然顏色勿過於鮮艷的色澤，發現有刺鼻異味的食材勿購買，若為粽子也勿長時間放置室溫下，以免變質。

吳昭軍呼籲，食品製造業者在製造食品時，使用各類食品添加物，應符合食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定，正確使用食品添加物，避免過度添加。

甲醛抽驗
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