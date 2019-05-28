造橋南瓜節6月登場 造型南瓜創意料理迎賓

2019-05-28 17:43 中央社 苗栗縣28日電



苗栗縣造橋鄉連續多年舉辦南瓜節帶動地方特色產業，今年活動預計6月登場，將以湖畔250公尺長的金瓜隧道展示造型南瓜及創意料理等好吃、好看、好玩內容吸引遊客造訪。

苗栗縣造橋鄉近年生產優質南瓜，發展成在地農產及觀光特色，鄉公所與造橋鄉農會6月7日至9日，將於國道3號大山交流道附近的龍昇村大潭(龍昇湖)前廣場辦理「幸福苗栗-2019年苗栗造橋南瓜節創新產業文化活動」。

主辦單位今天在苗栗縣政府大廳舉辦宣傳記者會，說明活動內容包括趣味競賽、藝文表演、南瓜DIY及同特產品、客家商品展售等，另外湖畔架設起250公尺長的金瓜隧道，展示琳瑯滿目的造型南瓜格外吸睛，縣長徐耀昌、農委會農糧署北區分署長蘇宗振、造橋鄉長黃天貴、造橋鄉農會理事長陳裕福等人共同邀請全國民眾到造橋一遊，體驗農村魅力。

今天會場內展示豐富品種的各式南瓜，從小如雞蛋到重達百斤都有，琳瑯滿目，由於顏色鮮艷、模樣討喜、耐儲放，具有觀賞價值，同時，社區媽媽也開發出馬卡龍、杯子蛋糕、饅頭、麵包、奶酪、冰淇淋等創意南瓜點心、料理。

徐耀昌表示，造橋南瓜節舉辦多年，瓜農認真持續改良，品種豐富多元，不僅口感豐富，營養健康，也兼具裝置藝術價值，近年結合鄉內景點、產業、人文，發展出農村輕旅行，期盼藉由活動持續提升在地產業發展。