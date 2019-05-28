南方莊園多味獲獎創意蘿蔔糕登場 江浙川菜更新上市

2019-05-28 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市南方莊園渡假飯店近期獲獎無數，備受肯定，為回饋廣大粉絲們的支持，也推出創意蘿蔔糕及數道新佳餚，歡迎挑剔的美食者來嘗鮮。

蘿蔔糕看似簡單的小吃，在南方莊園卻是 招牌經典蘿蔔糕也代表「好彩頭」，老饕必吃的點心，因為這裡以臘肉、油蔥與蝦米等食材純手工製作加上主廚不外傳經驗配方，粿身柔潤、口感軟嫩。

南方莊園日前舉辦｢創意蘿蔔糕 好菜要出頭｣廚藝競賽，鼓勵飯店的優秀員工參加這場內部比賽，將飯店的｢南方招牌蘿蔔糕｣呈現出不同的風味，評審們從口感、料理特色、擺盤及飯店日後的運用性來評分，不少作品令人驚艷。

郭沅錡師傅獲得第1名，他選擇夜市的平民美食章魚燒與蘿蔔糕結合，先將蘿蔔糕搭配蝦鬆、蛋皮、海苔，沾適量的蛋液、麵包粉後酥炸，最後加上美乃滋並灑上柴魚片點睛，柴魚片在熱氣奔騰下彷彿海草般跳動，因此取名｢黃金海草舞｣，香Q口感出奇制勝，拿下本屆的冠軍及1萬元獎金。

第2名為年僅18歲的林簡德師傅，他表示因應夏季來臨，著手研發開胃的菜色，將港式蘿蔔糕變身為泰式酸辣蘿蔔糕，為避免蘿蔔糕浸泡湯汁過於軟爛，改變吃法，在食用的時候才把湯底淋在蘿蔔糕上，呈現中、泰式創意料理完美結合，口感上更是出奇的搭配。第3名因為實力相當、不分軒輊，分別由李焜星、許植鈞師傅獲獎。

李焜星師傅將水皮與油皮擀開後，包覆蘿蔔糕後煎出金黃色，並灑上白芝麻提香，外酥內軟的口感別具一番風味。許植鈞師傅將蘿蔔糕酥煎後，搭配飯店西點房手工製作法國麵包，焗烤後添加魚香醬汁提味，中、西合併的手法，深獲評審青睞。

無論傳統或中泰、中法式等不同創意口味的蘿蔔，即日起不必等，在南方餐廳都吃能嘗到。