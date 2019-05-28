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繡球花開就想到南庄 繡球花節要打出品牌

2019-05-28 15:49聯合報 記者范榮達╱即時報導

「2019繡球花節─南庄恆浪漫」系列活動，6月1日到7月13日登場，觀光局參山國家風景區管理處長柯建興、苗栗縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、南庄鄉長邱梓增等人，今天在南庄遊客中心推介，邀全國遊客到南庄，轉個彎遇見繡球花藝美麗與浪漫。

今年繡球花節在南庄鄉打造花村落，柯建興說，南庄、苗栗的美，不僅在眼睛看到，而是深入生活文化，繡球花裝置藝術成為「密碼」，引領探索慢活 、慢遊及美學，繡球花節一年比一年盛大，並打出品牌，繡球花季節就想到南庄。

繡球花藝設計由台中世界花卉博覽會花舞館藝術總監台中市花藝設計協會理事長吳維宏，及2017年南庄繡球花節推手園藝家翁美珍等人創作，大量使用竹編、枯枝等素材，搭配繽紛的繡球花。

繡球花裝置藝術地點分別在東村南庄遊客中心、西村十三間老街、員林村台3線及124縣道乙線口、南江村南江水岸廣場、南富村開庄大井及第二公井、田美村菜堂下、獅山村龍門口步道、蓬萊村蓬萊護魚步道入口，及東河村瓦祿產業文化館。

「南庄恆浪漫」6月1日上午10點在南庄遊客中心開幕，安排花精靈身穿花藝設計婚紗走秀、藝文表演節目，漫花藝DIY等活動，穿粉紅系列服裝遊客，還可獲得繡球花小盆栽，限量200盆，6月2日上午10點半起「2019山城高校客家音樂會」，安排客語歌手陳孟蕎等人演出。

此外，6月8日到7月13日每周六下午2點分別辦理繡球花藝設計、手作繡球花捧花、繡球花飾品DIY等活動，繡球花節並結合休閒遊憩業者，及在地工藝師及部落青年，推出各種優惠、伴手禮等，相關訊息可到臉書參山國家風景區粉絲專頁查詢。

苗栗縣南庄鄉繡球花節打造花村落，繡球花裝置藝術成了拍照熱點。記者范榮達／攝影
苗栗縣南庄鄉繡球花節打造花村落，繡球花裝置藝術成了拍照熱點。記者范榮達／攝影
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苗栗縣南庄鄉休閒遊憩業者種植繡球花逐漸盛開，相當浪漫美麗。記者范榮達／攝影
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苗栗縣南庄鄉繡球花節6月1日開幕，參山國家風景區管理處長柯建興、苗栗縣長徐耀昌太...
苗栗縣南庄鄉繡球花節6月1日開幕，參山國家風景區管理處長柯建興、苗栗縣長徐耀昌太太蔡麗卿、南庄鄉長邱梓增等人今天推介。記者范榮達／攝影
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南庄國家風景區
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