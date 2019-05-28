尋親任務圓滿達成 單親爸臨終前終與女兒團聚

2019-05-28 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市一名陳先生因兄長病危，生前最大願望是希望能親眼見到女兒最後一面，陳先生求助無門的情況下，找上北區戶政事務所，希望可以找到失散多年的姪女，幫助兄長在臨終前可以和女兒見上一面。北區戶政事務所主任陳麗琪表示，同仁接到求助後，透過系統查得姪女資料，並獲姪女首肯將連絡方式交予陳先生，讓雙方得以互為聯繫，總算讓陳兄臨終前實現與女兒團聚的心願。

陳麗琪表示，日前陳先生至戶所，希望能替陷入昏迷命危的二哥尋找失聯已久的獨生女，經戶所同仁協助讓雙方得以互為聯繫，姪女也在得知消息後，立即前往醫院，陪伴爸爸走完人生最後的一哩路。

據悉陳先生的二哥在聚會中酒後跌倒，不慎撞到頭，被人發現送醫時已昏迷不醒，加上二哥與女兒母親並無婚姻關係，於多年前關係失合後，就與對方斷了聯繫，今逢事故，陳先生硬著頭皮找上北區戶政事務所求助，所幸在二哥臨終前一償宿願。陳先生的二哥在與女兒見面後的一個星期後，如願且無罣礙的離開人世。

民政處表示，新竹市政府各戶政事務所一直都有提供尋人服務，依據新竹市尋親服務實施計畫，申請人設籍本市或被尋人曾設籍本市，具正當尋親理由者，皆能持身分證明文件至本市任一戶政事務所申請尋親。陳麗琪表示，受理尋親案後，戶所不會將被尋人任何個資提供給申請人，僅將申請人聯絡方式交給被尋人，由被尋人自行決定是否與申請人聯繫，協尋資料及過程絕對保密，民眾大可放心。