自造教育及科技中心揭牌 楊文科：顯示竹縣的企圖心
繼六家高中之後，新竹縣第二所自造教育及科技中心今天上午在博愛國中揭牌，未來將進行科技領域師資增能與課程研發以及科技教育的推廣，自造教育的精神也將融入課程、帶入校園，精進108新課綱科技領域教學品質，培養出跨域整合高層次認知思考的人才。
博愛自造教育及科技中心由教育部國民及學前教育署補助，新竹縣政府配合自籌經費，總計500萬元建置成立。
新竹縣長楊文科表示，上任以來積極打造文化、科技、智慧城，拚經濟也拚AI，「新竹縣國際 AI 智慧園區」預計今年9月完成園區申請設置，明年12月園區工程竣工，目前正洽商世界龍頭廠商進駐，自造教育及科技中心相繼成立，則顯示竹縣在科技教育的企圖心。
楊文科說，自造教育及科技中心是一個分享技術、交流創意及夢想實現的平台，帶動縣內國中小科技教育的課程發展，並將新興科技及動手實作的價值帶入課程，讓學生在生活情境中學習解決問題與「做」、「用」、「想」的軟實力，培育更多創意人才，為新竹縣創造更大希望，更好的未來。
博愛國中校長朱紋秀指出，自造教育除了動手實作之外，更包含解決問題的核心理念，未來將以設計自造、運算思維、電與控制、校園綠能及新興科技為五大發展主軸，期盼這五大主軸透過學生手做歷程，培養出創意思考力、行動力及科技素養，將這些能力運用於生活中，讓學生找到自信、活出自我。
參加揭牌典禮的彰化師大電機系教授魏忠必說，現在的自造教育及科技中心與20年前工藝最大的不同就是加入AI，提昇產值，刺激學子創意發想，並結合產品，帶動經濟和更美好的生活。
今天在現場展示由博愛自造教育及科技中心及推動學校所發展出的板凳、免插電音樂盒、客製化memo夾、文青筆記本、禪繞畫蠟燭香氛燈、線控自走車、VR體驗、IOT應用等教學成果外，多所國中小也展示中國傳統的智力玩具-魯班鎖、3D列印、微型課桌椅及杯墊製作課程。
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