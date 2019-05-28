自造教育及科技中心揭牌 楊文科：顯示竹縣的企圖心

2019-05-28 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



繼六家高中之後，新竹縣第二所自造教育及科技中心今天上午在博愛國中揭牌，未來將進行科技領域師資增能與課程研發以及科技教育的推廣，自造教育的精神也將融入課程、帶入校園，精進108新課綱科技領域教學品質，培養出跨域整合高層次認知思考的人才。

博愛自造教育及科技中心由教育部國民及學前教育署補助，新竹縣政府配合自籌經費，總計500萬元建置成立。

新竹縣長楊文科表示，上任以來積極打造文化、科技、智慧城，拚經濟也拚AI，「新竹縣國際 AI 智慧園區」預計今年9月完成園區申請設置，明年12月園區工程竣工，目前正洽商世界龍頭廠商進駐，自造教育及科技中心相繼成立，則顯示竹縣在科技教育的企圖心。

楊文科說，自造教育及科技中心是一個分享技術、交流創意及夢想實現的平台，帶動縣內國中小科技教育的課程發展，並將新興科技及動手實作的價值帶入課程，讓學生在生活情境中學習解決問題與「做」、「用」、「想」的軟實力，培育更多創意人才，為新竹縣創造更大希望，更好的未來。

博愛國中校長朱紋秀指出，自造教育除了動手實作之外，更包含解決問題的核心理念，未來將以設計自造、運算思維、電與控制、校園綠能及新興科技為五大發展主軸，期盼這五大主軸透過學生手做歷程，培養出創意思考力、行動力及科技素養，將這些能力運用於生活中，讓學生找到自信、活出自我。

參加揭牌典禮的彰化師大電機系教授魏忠必說，現在的自造教育及科技中心與20年前工藝最大的不同就是加入AI，提昇產值，刺激學子創意發想，並結合產品，帶動經濟和更美好的生活。