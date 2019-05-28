馬拉松遇跑者昏倒 心臟科醫師立馬停下來救人

2019-05-28 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



響應2019國家地理雜誌世界海洋日6月2號路跑，中國醫藥大學新竹附設醫院由院長陳自諒，號召約30位醫護人員志工加入路跑行列。心臟血管科主任林圀宏五年來跑了31場全馬，從台灣跑到日本等多地，更曾在馬拉松接力賽，因前面的跑者突然昏倒，他立刻發揮醫師的救人本能。

林圀宏說參加過18場半馬，從台灣彰化、台中、南投等，跑到日本東京、京都、長野、橫濱、靜崗，這次他也相約兩位心導管室同仁一起加入路跑。

他也提到，有一年參加東海大學傑人盃馬拉松接力賽，前面的跑者突然昏倒，他立刻發揮醫師的救人本能，確認無生命危險之虞，陪跑者一起等待救護車搶救，「雖然影響到比賽成績，但是救人比賽事更重要」，最後，他還協助對方把接力棒交給他隊隊友，協助完成賽事。

急診室主任游俊豪不只是馬拉松高手，更是三鐵達人，游俊豪鼓勵大家「333運動法」，每周至少運動三次，每次至少運動三十分鐘，且每次運動後的心跳速率需達到每分鐘一百三十次以上。透過路跑 增強心肺功能，改變生活習慣，找到成就感。