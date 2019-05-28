西濱建新豐匝道影響通行 鄉親反彈今會勘

2019-05-28 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



西濱快速公路預計明年4月完工通車，不過在西快台61線64K＋300下的橫向道路，新豐在地民眾要求通行，雙方多次溝通未果，今天早上前往現場會勘，西濱北工程處認為，交流道區下匝道緊鄰路口，恐成為容易肇事的路口，民眾的意見會帶回去，再做評估與了解。

今天早上西濱北區臨時工程處副處長李宗仁、第二工務段段長吳明旭、新豐鄉長許秋澤、代表與村民等，先到新豐鄉聆聽簡報，隨後前往現場會勘。

西濱北工處簡報中指出，該路段因64K＋300設有上下匝道，若下方開放橫向道路將與上下匝道車輛產生衝突，加上箱涵視距不佳，駕駛反應不及、容易誤闖，造成車輛對撞，強調「不是不給走，而是在建設時，會優先考量安全和法規。」

「造成在地民眾的不方便！」在地民眾抗議，這條路被封起來，影響在地兩個鄰、約兩、三百人的日常生活，希望能在西濱快速道路下打通箱涵，方便通行，更直指這條農路已有上百年歷史、數代人行走，卻因為新闢高架路而被封閉，民眾難以接受。鄉長許秋澤要求會後一起到現場會勘，並請北工處加強與民溝通。

新豐村長吳石明指出，在地聲音是希望能開這條路，但如果真正無法開設，也希望能比照鄰近的鳳坑村環狀道路來出路，讓居民有一個安全、平安的路來出路。

對此，西濱北工處預計闢建後所設計交通動線，既有64K＋300屬於竹1交流道南側上、下匝道範圍，山側聚落可由64K＋145路口，左彎南下，繞行距離約150公尺，海側聚落可由池府路64K＋678迴轉北上，繞行距離約300到750公尺。