影／苗栗高鐵區 烏秋護地盤狂追騎士
後龍鎮高鐵苗栗車站特定區新港三路、高鐵六路口最近有一對烏秋在高處築巢，來往的機車騎士幾乎無一倖免，紛紛遭到烏秋追擊驅趕，網友特別提醒騎車水路跑的人經過當地要小心，許多網友也都有被追趕的經驗，議論紛紛。
苗栗縣野鳥學會總幹事溫春福指出，烏秋（又稱大卷尾）的領域性強，尤其在繁殖期間特別有攻擊性，常從築巢的高處俯衝追逐路人、機車騎士或其他動物；烏秋的飛行技巧極佳，雖然體型不大，但連老鷹這種猛禽都可能要退避三舍，怕遭到烏秋攻擊。
網友在臉書社團「後龍大小事」貼文提醒說，要往客家圓樓及高鐵站的民眾，在英才書院及圓樓間的大十字路口又出現烏秋攻擊人，呼籲大家小心，不少人在該處都有遭「襲擊」的經驗，紛紛留言回應，有的人罵可惡，有人認為這就是生態的一部分，還有人覺得牠攻擊的都是戴白、銀色安全帽的騎士。
最近騎車行經當地路口的機車騎士，似乎不論安全帽顏色，在停等紅燈或穿越路口時，幾乎都會引起這對烏秋的注意，不停發出警告的鳴叫聲，還飛到騎士頭上一陣盤旋，有時在騎士頭部後方窮追不捨；有的人不以為意，但也有的不堪烏秋襲擾，騎車左閃右閃或揮手驅趕、回頭張望，成了當地路口近來的特殊現象。
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