影／苗栗高鐵區 烏秋護地盤狂追騎士

2019-05-28 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



後龍鎮高鐵苗栗車站特定區新港三路、高鐵六路口最近有一對烏秋在高處築巢，來往的機車騎士幾乎無一倖免，紛紛遭到烏秋追擊驅趕，網友特別提醒騎車水路跑的人經過當地要小心，許多網友也都有被追趕的經驗，議論紛紛。

苗栗縣野鳥學會總幹事溫春福指出，烏秋（又稱大卷尾）的領域性強，尤其在繁殖期間特別有攻擊性，常從築巢的高處俯衝追逐路人、機車騎士或其他動物；烏秋的飛行技巧極佳，雖然體型不大，但連老鷹這種猛禽都可能要退避三舍，怕遭到烏秋攻擊。

網友在臉書社團「後龍大小事」貼文提醒說，要往客家圓樓及高鐵站的民眾，在英才書院及圓樓間的大十字路口又出現烏秋攻擊人，呼籲大家小心，不少人在該處都有遭「襲擊」的經驗，紛紛留言回應，有的人罵可惡，有人認為這就是生態的一部分，還有人覺得牠攻擊的都是戴白、銀色安全帽的騎士。