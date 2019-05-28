有裝有保庇 竹市提供身障者免費到府安裝住警器

2019-05-28 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



今年為住警器專案推廣最後1年，新竹市消防局順利募得1萬5千顆住警器，持續開放民眾自行領取安裝住警器，1戶免費補助1顆，針對身心障礙者提供到府全面免費安裝住警器服務。

新竹市消防局自2016年開始，全力衝刺住警器安裝，評估統計全市約有6萬戶(五樓以下)住宅需要安裝，訂下「4年6萬顆」安裝完成目標，竹市消防局長李世恭表示，今年5月總安裝數已超過5萬2千戶，住警器成功示警、阻止火災擴大的案例有20個；今年預計不但能達標「4年6萬顆」，還會超標。

李世恭說，火災往往具有不可預測性，在深夜或清晨熟睡時刻是人們警戒心最低時，若發生火災最易釀成重大人命傷亡，住警器的預警功能能即早發現火災，有效減少人命及財產損失。竹市今年度加強推廣身心障礙民眾，由消防局結合社會處針對身心障礙者共1萬6千778戶推出居家訪視裝設住警器服務，凡符合補助資格者，居家範圍內各空間均可全面補助裝設，一般條件下每戶補助1顆，有需要申裝者可電話洽詢(03)5229508轉420-428。