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解決師資難求 桃市6月底辦新住民語教師聯合甄選

2019-05-28 12:04聯合報 記者許政榆╱即時報導

108新課綱今年8月即將正式上路，新住民語文將列入語文學習領域，並於國中、小一年級新生逐年實施。但現有新住民語教師人數不多，師資難尋覓，桃園市教育局為解決招聘問題，將於6月底舉辦108學年度國民中小學新住民語文教學支援工作人員聯合甄選，協助學校招聘新住民語師資。

教育局指出，新住民語文列入語文學習領域，國小一年級新生將從本土語文（閩南語、客家語和原住民語）及新住民語文中，依其需求任選一種選習，新住民語文包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞及菲律賓等7國官方語言及文化；國中則將新住民語文列為選修，依學生需求於彈性課程開設。

教育局表示，為解決新住民語師資難覓問題，局首度舉辦新住民語文教學支援工作人員聯合甄選，凡參加中央主管機關或直轄市、縣（市）主管機關所舉辦之新住民語文教學支援工作人員培訓並經認證，取得合格證書者，皆可報名參加。訂於今年6月22日報名當日辦理積分審查、6月30日辦理試教及口試、7月1日公告甄選結果、7月3日辦理分發選校、7月4日辦理主聘學校報到作業。

桃市新住民語文教學支援工作人員聯合甄選，由桃園市新住民語文課程教學與輔導團共同規劃，相關考試資訊可至桃園市自立國小網站查詢（網址www.zles.tyc.edu.tw）。今年6月12日將統一公告各語別缺額，歡迎有志擔任桃園市新住民語文教學支援工作人員者，踴躍報名參加。

108新課綱今年8月即將正式上路，新住民語文將列入語文學習領域，現有新住民語教師...
108新課綱今年8月即將正式上路，新住民語文將列入語文學習領域，現有新住民語教師不多難尋覓，桃園市教育局舉辦108學年度國民中小學新住民語文教學支援工作人員聯合甄選，協助學校招聘新住民語師資。圖／教育局提供
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108新課綱今年8月即將正式上路，新住民語文將列入語文學習領域，現有新住民語教師...
108新課綱今年8月即將正式上路，新住民語文將列入語文學習領域，現有新住民語教師不多難尋覓，桃園市教育局舉辦108學年度國民中小學新住民語文教學支援工作人員聯合甄選，協助學校招聘新住民語師資。圖／教育局提供
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