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客語重返公共領域 苗縣議會全台第一通行客語議會

2019-05-28 11:48聯合報 記者劉星君╱即時報導

客家委員會與苗栗縣合作，推動客語成為苗栗縣議會通行語，苗栗縣議會成為全台第一個提供客語同步口譯議會，議員質詢時說客語，不必擔心官員或其他議員聽不懂，客委會主委李永得今到苗縣議會頒贈客語友善環境形象識別標誌給苗栗縣議會，議會與縣府落實客家基本法，客語重返公共領域，未來持續推動到鄉鎮市代表會。

李永得說，除苗栗縣議會，新竹縣議會推動通行客語議會，另外也有40幾個鄉鎮市代表會持續推動，包括苗栗縣、新竹縣與高屏六堆地區。李永得也坦言，若馬上立即全實施也沒那麼容易，畢竟學校真正會用客家話教學老師，也都還需要培養。李永得說，創造客家話可以使用的環境，傳承客家語言。

客委會指出，《客家基本法》修正案經總統2018年1月31日公布施行，《國家語言發展法》在2018年12月25日三讀通過，客語正式列為國家語言之一，苗栗縣的客家人口約65%左右，《客家基本法》規定，應以客語為主要通行語。

客委會在今年5月20日在苗栗縣議會試辦客華語口譯服務，獲得議長鍾東錦及議員們的支持。經過一周試辦，苗栗縣議會成為全國第一個通行客語的議會，實踐客語重返公共領域、營造客語友善環境。

客委會指出，為達成以客語進行會議的目標，講者能自在使用母語，推動客華語口譯試辦服務，讓聽不懂客語也可以參與全客語會議，讓客語成為生活中通行語言。

縣府局處長戴上客語即時翻譯，聆聽客語質詢。記者劉星君／攝影
縣府局處長戴上客語即時翻譯，聆聽客語質詢。記者劉星君／攝影
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客委會主委李永得（左）今到苗栗縣議會頒贈客語友善環境形象識別標誌給苗栗縣議會，由...
客委會主委李永得（左）今到苗栗縣議會頒贈客語友善環境形象識別標誌給苗栗縣議會，由議長鍾東錦（右二）、副議長李永斌（右一）代表受贈。記者劉星君／攝影
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客家委員會與苗栗縣合作，推動客語成為苗栗縣議會通行語，苗栗縣議會成為全台第一個提...
客家委員會與苗栗縣合作，推動客語成為苗栗縣議會通行語，苗栗縣議會成為全台第一個提供客語同步口譯議會，客委會今到苗縣議會頒發客語友善環境形象標誌給苗栗縣議會。記者劉星君／攝影
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客語口譯人員在議場內即席翻譯。記者劉星君／攝影
客語口譯人員在議場內即席翻譯。記者劉星君／攝影
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苗縣議員張志宇用客語質詢，原住民議員黃月娥（左）戴上翻譯機，聆聽即時口譯內容。記...
苗縣議員張志宇用客語質詢，原住民議員黃月娥（左）戴上翻譯機，聆聽即時口譯內容。記者劉星君／攝影
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客家委員會與苗栗縣合作，推動客語成為苗栗縣議會通行語，苗栗縣議會成為全台第一個提...
客家委員會與苗栗縣合作，推動客語成為苗栗縣議會通行語，苗栗縣議會成為全台第一個提供客語同步口譯議會。記者劉星君／攝影
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客語苗栗縣國家語言
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