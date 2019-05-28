「黃框框」進駐魚鱗天梯 限時120小時框住新竹

2019-05-28 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



國家地理雜誌「經典黃框」驚喜現身新竹。

國家地理雜誌看準新竹市水漾環境特色，自28日起至6月1日，設置經典黃框於魚鱗天梯旁，提供民眾拍照打卡，6月2日將移至新港二路旁路跑會場「2019國家地理世界海洋日路跑」，黃框LOGO大型裝置藝術今天起也將現身魚鱗天梯旁，限時120小時，邀請民眾一起化身雜誌封面人物。

日前頭前溪高灘地「新竹左岸」獲經濟部水利署肯定，從全國十多個縣市中脫穎而出，獲頒2019全國水環境大賞的「水漾景觀獎」，是非六都中唯一獲此殊榮的城市，也讓國家地理雜誌看準竹市優美水岸，與竹市府合作，將品牌經典標誌「國家地理雜誌經典」進駐新竹漁港魚鱗天梯。

產發處長吳甲天指出，國家地理雜誌看準新竹海岸豐富的生態環境，除了於6月2日在新竹漁港舉辦「世界海洋日路跑活動」，也放置黃框在漁港展出，設置位置正好能「框住」打卡熱點魚鱗天梯，與草地、水岸與天空等自然美景融合，成為「新竹限定」最美的雜誌封面。