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桃園開齋節 6月5日在桃園後火車站登場

2019-05-28 07:40聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園市外籍移工人口就達11萬人，而部分移工是信奉伊斯蘭教，而正值穆斯林齋戒月，桃園市勞動局為提供完善的朝拜場所，6月5日在桃園車站後站的建國雲林里聯合集會所舉辦｢2019桃園開齋節｣，儀式於上午7時開始，國際穆斯林觀光產業聯合發展協會理事長馬孝棋阿訇將帶領禮拜及宣講可蘭經，讓穆斯林朋友和民眾親臨盛會，共享開齋。

今年齋戒月於5月6日開始，距離開齋剩不到幾天，桃園市勞動局表示，繼去年開辦桃園開齋節獲得各界響應後，今年場地移到桃園車站後站的｢建國雲林里聯合集會所｣舉行，不但提供完善的室內禮拜空間和淨台設施，周邊交通方便性，加上周遭的東南亞商圈，讓能感受到開齋節更具節慶氛圍。

勞動局提到，伊斯蘭教以回曆9月為齋戒月，凡成年健康的穆斯林都要全月封齋，即每日從拂曉前至日落禁止飲食、菸酒、娛樂等活動。每年回曆10月1日為開齋節，慶祝一個月的齋功圓滿完成，穆斯林的禮拜稱為｢會禮｣，男女老少參加之前得沐浴淨身，儀式之後會走訪親友，互道平安與祝福，有如過年一樣。

｢2019桃園開齋節｣的歡慶活動有禮拜和宣講祝福，以及點心分享，勞動局盼提供完善的室內空間，讓參與的穆斯林朋友，免於日曬及雨淋，同時也歡迎民眾參與盛會。活動詳細內容請上｢桃園開齋節｣粉絲專頁查詢。

活動粉絲專頁：https://reurl.cc/OL3gD

而正值穆斯林齋戒月，桃園市府6月5日在桃園車站後站的建國雲林里聯合集會所舉辦｢2...
而正值穆斯林齋戒月，桃園市府6月5日在桃園車站後站的建國雲林里聯合集會所舉辦｢2019桃園開齋節｣。圖／桃園市勞動局提供
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穆斯林齋戒月伊斯蘭
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