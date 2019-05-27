高鐵苗栗車站特定區有利多 議員認為發展指日可待

2019-05-27 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



高鐵苗栗車站特定區徵收第10年，開發率不到1成，苗栗縣議員劉順松認為近來新港三路升級景觀大道計畫，台灣鐵路局舊豐富火車站規畫文創基地、公園案，還有功能性住宅建築進駐，相關利多不斷，今天質詢要求縣府團隊以招商6000億元精神，落實推動特定區內縣有土地產業專區、住宅區規畫利用，發展指日可待。

苗栗縣長徐耀昌表示，高鐵有取代台鐵成為鐵路交通主流的趨勢，苗栗車站特定區條件好，縣府團隊會盡力去做好。

高鐵苗栗站特定區205.39公頃，縣有土地除了公共設施全部完成，產專區3處10.02公頃，住宅區17筆約5.77公頃，都尚未標售，特定區整體開發率也不到1成，苗栗的門面備受注目，劉順松今天在議會總質詢說，台鐵舊豐富火車站閒置，周邊綠地、道路變更公園面積為0.42公頃，建議縣府整體規畫。