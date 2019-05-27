親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中共再傳軍機墜毀 機上6人全數罹難

癩病滅絕，國土淨化？樂生療養院老人們的告白

高鐵苗栗車站特定區有利多 議員認為發展指日可待

2019-05-27 19:03聯合報 記者范榮達╱即時報導

高鐵苗栗車站特定區徵收第10年，開發率不到1成，苗栗縣議員劉順松認為近來新港三路升級景觀大道計畫，台灣鐵路局舊豐富火車站規畫文創基地、公園案，還有功能性住宅建築進駐，相關利多不斷，今天質詢要求縣府團隊以招商6000億元精神，落實推動特定區內縣有土地產業專區、住宅區規畫利用，發展指日可待。

苗栗縣長徐耀昌表示，高鐵有取代台鐵成為鐵路交通主流的趨勢，苗栗車站特定區條件好，縣府團隊會盡力去做好。

高鐵苗栗站特定區205.39公頃，縣有土地除了公共設施全部完成，產專區3處10.02公頃，住宅區17筆約5.77公頃，都尚未標售，特定區整體開發率也不到1成，苗栗的門面備受注目，劉順松今天在議會總質詢說，台鐵舊豐富火車站閒置，周邊綠地、道路變更公園面積為0.42公頃，建議縣府整體規畫。

此外，新港三路一路從台13甲連接到台1線，4公里的路段有圓樓、英才路等景點，縣府提報前瞻基礎建設提升道路品質3000萬元經費，希望縣府注意行道樹、人行道等景觀，打造成林蔭大道；另，目前陸續有功能住宅進駐，都相中特定區交通便利、環境寧靜風景好，這些都特定區發展利多，縣府有重視利用開發。

高鐵苗栗站特定區新港三路將打造景道大道，縣議員劉順松認為是發展的利多。記者范榮達...
高鐵苗栗站特定區新港三路將打造景道大道，縣議員劉順松認為是發展的利多。記者范榮達／攝影
分享

高鐵火車站台鐵
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

桃園萬安演習 中壢、平鎮演練緊急疏散應變

2019-05-27 15:20

新埔老宗祠串聯 走進「活的博物館」

2019-05-27 14:18

湖北為何支持苗栗農產 徐耀昌：應該也有統戰的意思

2019-05-27 13:55

竹市動物園整修期間 2年內折損39隻

2019-05-27 13:51

苗栗縣最後一家老戲院 縣府公所支持活化

2019-05-27 11:04

影／竹縣新埔4宗祠首次聯合開放 免費參觀走訪老建築

2019-05-27 10:22

苗栗100處易溺水水域 最危險：假日之森、中港溪

2019-05-27 09:55

窮不能窮教育 朝山國小體育課終於不用看老天臉色

2019-05-27 07:40

苗縣危險水域 假日之森、中港溪居首

2019-05-27 00:29

交大印度小廚 解遊子鄉愁

2019-05-27 00:27

懷德育幼院十歲了 馬英九路跑鳴槍

2019-05-27 00:27

反納骨塔 頭份自救會連署

2019-05-27 00:25

埤塘養魚業者：設協會爭合法化

2019-05-27 00:20

桃園偏遠埤塘發展 光電vs.養殖

2019-05-27 00:19

活化古蹟 要讓民眾看懂、感動

2019-05-26 23:10

4宗祠聯合營運 新埔人歡呼

2019-05-26 23:08

苗栗公辦暑期營隊來了 報名要把握機會

2019-05-26 19:04

頭份市反納骨塔自救會連署 議員建議交法官主持公道

2019-05-26 17:10

石觀音文化節客庄風情好 鄭文燦：甘泉寺參拜不虛此行

2019-05-26 17:00

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

尷尬！ 議員抓包報告沒天母 柯文哲啞口無言

2019-05-27 11:08

捲入「過夜」風波 韓國瑜：我當公務員後不碰麻將

2019-05-27 11:14

林東芳牛肉麵搬家原因曝光 遭檢舉不符土管

2019-05-27 10:40

與韓國瑜不同 侯友宜不跳針、站好站滿

2019-05-27 14:48

高鐵雲林站確定增班 7月起每周加開7班次

2019-05-27 10:34

韓國瑜圖樣水溝蓋？ 民進黨里長打造的

2019-05-27 12:08

不想下田抓福壽螺 福安國小研發米糠誘捕器獲獎

2019-05-27 07:46

基隆港海景第二排 信四路義二路市府考慮加頂棚

2019-05-26 23:00

基隆港「國門」大改造 台灣港務公司砸11億元

2019-05-26 23:00

女高中生走入冰淇淋店 與市長黃敏惠聊可不可以談戀愛

2019-05-27 11:45

湖北為何支持苗栗農產 徐耀昌：應該也有統戰的意思

2019-05-27 13:55

苗栗縣最後一家老戲院 縣府公所支持活化

2019-05-27 11:04

發大財！小琉球麻花捲從這發跡 居民：老婆不跑了

2019-05-27 07:40

盧秀燕要蓋捷運宅 林佳龍隔空留言「如果有地早做了」

2019-05-27 13:09

男人想當硬漢應多吃竹筍！網路笑話原來出於此

2019-05-27 16:19

亞洲首間立體書書店落腳台北 一人書店崛起共享藏書

2019-05-27 03:30

苗栗100處易溺水水域 最危險：假日之森、中港溪

2019-05-27 09:55

台南安平建案增大型車往來頻 警提醒：注意保持距離

2019-05-27 09:37

高嘉瑜自豪歌聲「好聽到可以唱跨年」網勸：有話好好說

2019-05-27 14:00

麻豆親子悠遊館揭牌 提供優質親子互動空間

2019-05-27 14:03

烏來內洞國家森林遊樂區壯麗美景 限額40位免費入園

2019-05-27 12:08

潘恒旭理光頭自嘲一休和尚 正好去佛陀紀念館當志工

2019-05-26 21:11

連續3起死亡火警 燒出屏東弱勢照顧漏洞

2019-05-27 17:56

宜縣議員諷「跳針姐」有如韓國瑜 林姿妙：我會做事

2019-05-27 17:23

萌！超巨大貓頭鷹現身田間 吸睛程度破表

2019-05-27 15:42

基隆客運1032線 尋求轉型

2019-05-26 23:31

要求嘉縣府員工簽合約 內含縣長政見違背受罰惹議

2019-05-27 17:55

廚餘桶設計費382萬但不好用？ 中市議員：羞辱學設計的人

2019-05-27 14:03

竹市動物園整修期間 2年內折損39隻

2019-05-27 13:51

六輕氣爆仍談不攏 受災鄉民拿死魚、死鴨抗議

2019-05-27 11:42

亞洲首間立體書店 翻頁看見四季

2019-05-27 00:49

衛武營管風琴故障20分鐘排除 簡文彬：正常的意外

2019-05-26 20:35

原住民議員文面質詢 侯友宜誤認「刺青、黥面」

2019-05-27 11:08

台中草湖防災公園動土 具休閒、滯洪4功能

2019-05-27 13:09

基隆信四、義二路 考慮加頂棚

2019-05-26 23:35

宜蘭淪陷紅火蟻疫區 洋芋片誘毒蟻出穴灌藥GG了

2019-05-27 11:57

逢龍必反？ 藍議員帶頭喊 籲保留荔枝林

2019-05-27 11:58

洽公別走錯 台南市警局少年及婦幼隊搬入永康

2019-05-26 22:29

興建南港隧道？北市都委會本周研議

2019-05-26 23:20

民眾屢次投訴妨礙交通 北港巷弄燈會最後還是拆了

2019-05-27 07:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top