高鐵苗栗車站特定區有利多 議員認為發展指日可待
高鐵苗栗車站特定區徵收第10年，開發率不到1成，苗栗縣議員劉順松認為近來新港三路升級景觀大道計畫，台灣鐵路局舊豐富火車站規畫文創基地、公園案，還有功能性住宅建築進駐，相關利多不斷，今天質詢要求縣府團隊以招商6000億元精神，落實推動特定區內縣有土地產業專區、住宅區規畫利用，發展指日可待。
苗栗縣長徐耀昌表示，高鐵有取代台鐵成為鐵路交通主流的趨勢，苗栗車站特定區條件好，縣府團隊會盡力去做好。
高鐵苗栗站特定區205.39公頃，縣有土地除了公共設施全部完成，產專區3處10.02公頃，住宅區17筆約5.77公頃，都尚未標售，特定區整體開發率也不到1成，苗栗的門面備受注目，劉順松今天在議會總質詢說，台鐵舊豐富火車站閒置，周邊綠地、道路變更公園面積為0.42公頃，建議縣府整體規畫。
此外，新港三路一路從台13甲連接到台1線，4公里的路段有圓樓、英才路等景點，縣府提報前瞻基礎建設提升道路品質3000萬元經費，希望縣府注意行道樹、人行道等景觀，打造成林蔭大道；另，目前陸續有功能住宅進駐，都相中特定區交通便利、環境寧靜風景好，這些都特定區發展利多，縣府有重視利用開發。
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