竹縣暑期夏令營有171項活動 今年新增小小廉政官

2019-05-27 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



即將邁入夏日漫漫的暑期，新竹縣政府為鼓勵學子在暑假從事健康、有益身心活動，規劃暑期夏令營。今天於文化局演藝廳辦「FUN一夏」暑期育樂營記者會，今年的暑期營新增「小小廉政官」探索營，透過實地模擬廉政官蒐證活動，總共有171項活動，歡迎歡迎學子們來參加這場夏日盛宴。

文化局指出，報名詳情請上新竹縣政府文化局官網(網址:https://www.hchcc.gov.tw)查詢。縣長楊文科表示，新竹縣為客家大縣，除了文化局文藝研習開設48班外，今年也特別邀請田屋北管八音團、客家武術舞獅發展協會、國立臺灣戲曲學院與客家戲學系舉辦客家戲曲營及北管八音、客家獅夏令營，推廣客家傳統藝術。

此外，縣府政風處今年首次舉辦「小小廉政官」探索營，透過實地模擬廉政官蒐證活動，稅捐稽徵局「租稅趣玩」，除了了解稅的知識外，還能手做卡哇伊的造型棉花糖。家畜疾病防治所「小小獸醫營」，增進動物保護教育觀念，教導動物健康、營養等獸醫相關知識，並走訪六福村動物園觀察實際動物。