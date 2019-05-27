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竹縣暑期夏令營有171項活動 今年新增小小廉政官

2019-05-27 17:08聯合報 記者郭政芬╱即時報導

即將邁入夏日漫漫的暑期，新竹縣政府為鼓勵學子在暑假從事健康、有益身心活動，規劃暑期夏令營。今天於文化局演藝廳辦「FUN一夏」暑期育樂營記者會，今年的暑期營新增「小小廉政官」探索營，透過實地模擬廉政官蒐證活動，總共有171項活動，歡迎歡迎學子們來參加這場夏日盛宴。 

文化局指出，報名詳情請上新竹縣政府文化局官網(網址:https://www.hchcc.gov.tw)查詢。縣長楊文科表示，新竹縣為客家大縣，除了文化局文藝研習開設48班外，今年也特別邀請田屋北管八音團、客家武術舞獅發展協會、國立臺灣戲曲學院與客家戲學系舉辦客家戲曲營及北管八音、客家獅夏令營，推廣客家傳統藝術。

此外，縣府政風處今年首次舉辦「小小廉政官」探索營，透過實地模擬廉政官蒐證活動，稅捐稽徵局「租稅趣玩」，除了了解稅的知識外，還能手做卡哇伊的造型棉花糖。家畜疾病防治所「小小獸醫營」，增進動物保護教育觀念，教導動物健康、營養等獸醫相關知識，並走訪六福村動物園觀察實際動物。

農業處「綠食育體驗」、環保局「低碳樂活環保教育」、衛生局「菸害防制小記者」、消防局「消防夏令營」及點心烘焙、機器人體驗、英語體驗、體育運動等。各營隊報名時間不同且名額有限，歡迎同學們依自己的喜好選擇活動報名參加，探索新世界，詳情請至https://eb1.hcc.edu.tw/edu/fun/網站查詢活動內容。

今天於文化局演藝廳辦「FUN一夏」暑期育樂營記者會。記者郭政芬／攝影
今天於文化局演藝廳辦「FUN一夏」暑期育樂營記者會。記者郭政芬／攝影
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這次的夏令營有不少職業，包含消防局「消防夏令營」、獸醫營、廉政官等。記者郭政芬／...
這次的夏令營有不少職業，包含消防局「消防夏令營」、獸醫營、廉政官等。記者郭政芬／攝影
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新竹縣政府為鼓勵學子在暑假從事健康、有益身心活動，規劃暑期夏令營。記者郭政芬／攝...
新竹縣政府為鼓勵學子在暑假從事健康、有益身心活動，規劃暑期夏令營。記者郭政芬／攝影
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文化局新竹夏令營
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