萬安演習！新竹縣全面淨空 家樂福顧客疏散地下停車場
新竹縣配合北部地區於今天下午1點30分至2點實施「萬安42號」軍民聯合防空演練。指揮官新竹縣長楊文科視察演練全程，同時慰勉工作人員的辛勞，演練期間實施人車管制，於演習警報發放後，配合憲兵、警察、民防、義警人員交通管制與避難疏散措施。
今天一開始的簡報到發布警報後，新竹縣長楊文科率隊視察，前往竹北市公所的災民收容演練、家樂福的防空避難演練及各主要道路的交通管制，竹北家樂福也緊急疏散民眾到防空避難所，還有民眾看到縣長來，大喊「縣長好」。楊文科說，演習最主要的目的是居安思危，演練萬一碰到敵軍來襲或恐怖攻擊時，如何保障民眾的安全，降低生命財產的損失，演練比照作戰的方式，這次做得很到位，操演都非常具體與順暢，看得出從計畫準備到各單位的宣導、民眾的配合都做得非常好、無懈可擊。
他也特別感謝相關單位投入大量人力進行救災演練以及人員疏散、交通管制等，也感謝民眾及店家的配合。竹北市人口較密集的地區，平日車水馬龍，在下午的全民防空演練期間，由於民眾配合，街道、車站內外以及市區街道迅速全面淨空。
今天下午統裁部副統裁官後備副指揮官少將程幼銘率行政院全民防衛動員準備業務會報編纂吳宗孟、北部地區後備指揮部參謀長上校何金樹、新竹後備指揮部指揮官上校蘇茂嘉、新竹縣政府民政處處長吳聲祺、後備指揮部中校萬泰利、新竹後備指揮部中校唐銘宏、北部地區後備指揮部少校陳鉦超、內政部警政署劉貴正專員、新竹縣政府警察局局長黃家琦等人，於警報發放後視導竹北地區交通管制措施及民防團隊運作情形，對演習成果表示高度的滿意。
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