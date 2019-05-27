親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

封殺令殺紅眼 華為旗艦機二手價慘剩一折

萬安演習！新竹縣全面淨空 家樂福顧客疏散地下停車場

2019-05-27 15:50聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣配合北部地區於今天下午1點30分至2點實施「萬安42號」軍民聯合防空演練。指揮官新竹縣長楊文科視察演練全程，同時慰勉工作人員的辛勞，演練期間實施人車管制，於演習警報發放後，配合憲兵、警察、民防、義警人員交通管制與避難疏散措施。

今天一開始的簡報到發布警報後，新竹縣長楊文科率隊視察，前往竹北市公所的災民收容演練、家樂福的防空避難演練及各主要道路的交通管制，竹北家樂福也緊急疏散民眾到防空避難所，還有民眾看到縣長來，大喊「縣長好」。楊文科說，演習最主要的目的是居安思危，演練萬一碰到敵軍來襲或恐怖攻擊時，如何保障民眾的安全，降低生命財產的損失，演練比照作戰的方式，這次做得很到位，操演都非常具體與順暢，看得出從計畫準備到各單位的宣導、民眾的配合都做得非常好、無懈可擊。

他也特別感謝相關單位投入大量人力進行救災演練以及人員疏散、交通管制等，也感謝民眾及店家的配合。竹北市人口較密集的地區，平日車水馬龍，在下午的全民防空演練期間，由於民眾配合，街道、車站內外以及市區街道迅速全面淨空。

今天下午統裁部副統裁官後備副指揮官少將程幼銘率行政院全民防衛動員準備業務會報編纂吳宗孟、北部地區後備指揮部參謀長上校何金樹、新竹後備指揮部指揮官上校蘇茂嘉、新竹縣政府民政處處長吳聲祺、後備指揮部中校萬泰利、新竹後備指揮部中校唐銘宏、北部地區後備指揮部少校陳鉦超、內政部警政署劉貴正專員、新竹縣政府警察局局長黃家琦等人，於警報發放後視導竹北地區交通管制措施及民防團隊運作情形，對演習成果表示高度的滿意。

指揮官新竹縣長楊文科視察演練全程。記者郭政芬／攝影
指揮官新竹縣長楊文科視察演練全程。記者郭政芬／攝影
分享
今天演習警報發放後，配合憲兵、警察、民防、義警人員交通管制與避難疏散措施。記者郭...
今天演習警報發放後，配合憲兵、警察、民防、義警人員交通管制與避難疏散措施。記者郭政芬／攝影
分享
新竹縣配合北部地區於今天下午1點30分至2點實施「萬安42號」軍民聯合防空演練。...
新竹縣配合北部地區於今天下午1點30分至2點實施「萬安42號」軍民聯合防空演練。記者郭政芬／攝影
分享
新竹縣配合北部地區於今天下午1點30分至2點實施「萬安42號」軍民聯合防空演練，...
新竹縣配合北部地區於今天下午1點30分至2點實施「萬安42號」軍民聯合防空演練，會前召開會議討論。記者郭政芬／攝影
分享
指揮官新竹縣長楊文科也前往家樂福，了解避難過程。記者郭政芬／攝影
指揮官新竹縣長楊文科也前往家樂福，了解避難過程。記者郭政芬／攝影
分享

新竹楊文科演習
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

新埔老宗祠串聯 走進「活的博物館」

2019-05-27 14:18

湖北為何支持苗栗農產 徐耀昌：應該也有統戰的意思

2019-05-27 13:55

竹市動物園整修期間 2年內折損39隻

2019-05-27 13:51

苗栗縣最後一家老戲院 縣府公所支持活化

2019-05-27 11:04

影／竹縣新埔4宗祠首次聯合開放 免費參觀走訪老建築

2019-05-27 10:22

苗栗100處易溺水水域 最危險：假日之森、中港溪

2019-05-27 09:55

窮不能窮教育 朝山國小體育課終於不用看老天臉色

2019-05-27 07:40

苗縣危險水域 假日之森、中港溪居首

2019-05-27 00:29

交大印度小廚 解遊子鄉愁

2019-05-27 00:27

懷德育幼院十歲了 馬英九路跑鳴槍

2019-05-27 00:27

反納骨塔 頭份自救會連署

2019-05-27 00:25

埤塘養魚業者：設協會爭合法化

2019-05-27 00:20

桃園偏遠埤塘發展 光電vs.養殖

2019-05-27 00:19

活化古蹟 要讓民眾看懂、感動

2019-05-26 23:10

4宗祠聯合營運 新埔人歡呼

2019-05-26 23:08

苗栗公辦暑期營隊來了 報名要把握機會

2019-05-26 19:04

頭份市反納骨塔自救會連署 議員建議交法官主持公道

2019-05-26 17:10

石觀音文化節客庄風情好 鄭文燦：甘泉寺參拜不虛此行

2019-05-26 17:00

竹縣市萬安演習明登場 隨意趴趴走最重處15萬元罰鍰

2019-05-26 11:36

榮獲懷德終生奶爸獎 朱立倫：愛心延續下去

2019-05-26 10:35

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

治村如作戰！ 退伍上校當村長把村莊當營區管

2019-05-26 18:18

尷尬！ 議員抓包報告沒天母 柯文哲啞口無言

2019-05-27 11:08

捲入「過夜」風波 韓國瑜：我當公務員後不碰麻將

2019-05-27 11:14

林東芳牛肉麵搬家原因曝光 遭檢舉不符土管

2019-05-27 10:40

高鐵雲林站確定增班 7月起每周加開7班次

2019-05-27 10:34

與韓國瑜不同 侯友宜不跳針、站好站滿

2019-05-27 14:48

基隆客運1032營運難 蔡適應協調路線縮短班次增加

2019-05-26 16:46

基隆港海景第二排 信四路義二路市府考慮加頂棚

2019-05-26 23:00

不想下田抓福壽螺 福安國小研發米糠誘捕器獲獎

2019-05-27 07:46

發大財！小琉球麻花捲從這發跡 居民：老婆不跑了

2019-05-27 07:40

韓國瑜圖樣水溝蓋？ 民進黨里長打造的

2019-05-27 12:08

基隆港「國門」大改造 台灣港務公司砸11億元

2019-05-26 23:00

女高中生走入冰淇淋店 與市長黃敏惠聊可不可以談戀愛

2019-05-27 11:45

苗栗縣最後一家老戲院 縣府公所支持活化

2019-05-27 11:04

亞洲首間立體書書店落腳台北 一人書店崛起共享藏書

2019-05-27 03:30

湖北為何支持苗栗農產 徐耀昌：應該也有統戰的意思

2019-05-27 13:55

苗栗公辦暑期營隊來了 報名要把握機會

2019-05-26 19:04

蔡英文談高鐵南延全看財政？ 爭取高鐵聯盟：令人失望

2019-05-26 19:23

盧秀燕要蓋捷運宅 林佳龍隔空留言「如果有地早做了」

2019-05-27 13:09

林口匝道禁左轉被桃園卡？ 鄭文燦：不是要來打嘴鼓

2019-05-26 18:17

「在天上也要繼續幽默」多納頭目羅善29日辦告別式

2019-05-26 17:00

潘恒旭理光頭自嘲一休和尚 正好去佛陀紀念館當志工

2019-05-26 21:11

苗栗100處易溺水水域 最危險：假日之森、中港溪

2019-05-27 09:55

台南安平建案增大型車往來頻 警提醒：注意保持距離

2019-05-27 09:37

頭份市反納骨塔自救會連署 議員建議交法官主持公道

2019-05-26 17:10

烏來內洞國家森林遊樂區壯麗美景 限額40位免費入園

2019-05-27 12:08

機車占用馬亨亨大道自行車專用道 縣府：加強取締

2019-05-26 17:29

麻豆親子悠遊館揭牌 提供優質親子互動空間

2019-05-27 14:03

高嘉瑜自豪歌聲「好聽到可以唱跨年」網勸：有話好好說

2019-05-27 14:00

亞洲首間立體書店 翻頁看見四季

2019-05-27 00:49

衛武營管風琴故障20分鐘排除 簡文彬：正常的意外

2019-05-26 20:35

社規師大改造 淡水重建街、木下靜涯舊居再生

2019-05-26 19:23

基隆客運1032線 尋求轉型

2019-05-26 23:31

他辭教職返鄉服務孤老 找回照顧父親的時光

2019-05-26 16:58

原住民議員文面質詢 侯友宜誤認「刺青、黥面」

2019-05-27 11:08

萌！超巨大貓頭鷹現身田間 吸睛程度破表

2019-05-27 15:42

廚餘桶設計費382萬但不好用？ 中市議員：羞辱學設計的人

2019-05-27 14:03

基隆信四、義二路 考慮加頂棚

2019-05-26 23:35

竹市動物園整修期間 2年內折損39隻

2019-05-27 13:51

逢龍必反？ 藍議員帶頭喊 籲保留荔枝林

2019-05-27 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top