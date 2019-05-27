萬安演習！新竹縣全面淨空 家樂福顧客疏散地下停車場

2019-05-27 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣配合北部地區於今天下午1點30分至2點實施「萬安42號」軍民聯合防空演練。指揮官新竹縣長楊文科視察演練全程，同時慰勉工作人員的辛勞，演練期間實施人車管制，於演習警報發放後，配合憲兵、警察、民防、義警人員交通管制與避難疏散措施。

今天一開始的簡報到發布警報後，新竹縣長楊文科率隊視察，前往竹北市公所的災民收容演練、家樂福的防空避難演練及各主要道路的交通管制，竹北家樂福也緊急疏散民眾到防空避難所，還有民眾看到縣長來，大喊「縣長好」。楊文科說，演習最主要的目的是居安思危，演練萬一碰到敵軍來襲或恐怖攻擊時，如何保障民眾的安全，降低生命財產的損失，演練比照作戰的方式，這次做得很到位，操演都非常具體與順暢，看得出從計畫準備到各單位的宣導、民眾的配合都做得非常好、無懈可擊。

他也特別感謝相關單位投入大量人力進行救災演練以及人員疏散、交通管制等，也感謝民眾及店家的配合。竹北市人口較密集的地區，平日車水馬龍，在下午的全民防空演練期間，由於民眾配合，街道、車站內外以及市區街道迅速全面淨空。