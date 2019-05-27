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桃園萬安演習 中壢、平鎮演練緊急疏散應變

2019-05-27 15:20聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市中壢、平鎮警分局，今天下午1時30分到2時，結合台電、欣桃天然氣公司、消防局及憲兵等單位，在中壢、平鎮區公所，舉行北區軍民聯合防空萬安42號演習。演練情境為民眾洽公時，突然聽聞空襲警報發放，以檢驗區公所，引導疏散人員的緊急應變能力。

中壢區公所在演習過程中，就疏散路線上設置指示牌，引導民眾疏散方向外，並由消防班、救護班、防護班，組成民防團執行自衛自救任務；此外，民眾疏散到平鎮區公所地下室避難時，平鎮區民防團宣慰中隊，也執行護理宣慰等任務，模擬替恐慌推擠致跌倒受傷民眾，進

行簡易包紮。

警方指出，萬安演習是假想台、澎、金、馬地區，突然遭受敵飛彈及飛機襲擊，由空軍作戰中心發佈空襲狀況，演習地區內所有的部隊、機關、學校及全體民眾，實施防空疏散演練。

萬安42號演習規劃自5月27日至30日止，區分北、中、南、東部及外離島（澎湖、金門、馬祖）等7個地區實施，由直轄市、縣（市）政府共同規劃演練事項，實施30分鐘人、車疏散、避難、交通管制及災害救援等實作演練，演習時段內人車管制，且各路口配置交通警力，並請商家關閉燈光將鐵門拉下，也請民眾配合警方引導，就地疏散避難。

桃園市今天下午1時30分到2時，舉行萬安42號演習，平鎮區公所在演習警報響起，立...
桃園市今天下午1時30分到2時，舉行萬安42號演習，平鎮區公所在演習警報響起，立即疏散到地下室避難，模擬傷口包紮救護，演練過程逼真。圖／平鎮警分局提供
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桃園市今天下午1時30分到2時，舉行萬安42號演習，平鎮區公所在演習警報響起，立...
桃園市今天下午1時30分到2時，舉行萬安42號演習，平鎮區公所在演習警報響起，立即疏散到地下室避難，模擬傷口包紮救護，演練過程逼真。圖／平鎮警分局提供
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桃園市今天下午1時30分到2時，舉行萬安42號演習，演習警報響起警方疏導人車停靠...
桃園市今天下午1時30分到2時，舉行萬安42號演習，演習警報響起警方疏導人車停靠路旁，就近疏散避難。圖／中壢警分局提供
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萬安演習空襲空軍
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