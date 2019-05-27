桃園萬安演習 中壢、平鎮演練緊急疏散應變

2019-05-27 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市中壢、平鎮警分局，今天下午1時30分到2時，結合台電、欣桃天然氣公司、消防局及憲兵等單位，在中壢、平鎮區公所，舉行北區軍民聯合防空萬安42號演習。演練情境為民眾洽公時，突然聽聞空襲警報發放，以檢驗區公所，引導疏散人員的緊急應變能力。

中壢區公所在演習過程中，就疏散路線上設置指示牌，引導民眾疏散方向外，並由消防班、救護班、防護班，組成民防團執行自衛自救任務；此外，民眾疏散到平鎮區公所地下室避難時，平鎮區民防團宣慰中隊，也執行護理宣慰等任務，模擬替恐慌推擠致跌倒受傷民眾，進

行簡易包紮。

警方指出，萬安演習是假想台、澎、金、馬地區，突然遭受敵飛彈及飛機襲擊，由空軍作戰中心發佈空襲狀況，演習地區內所有的部隊、機關、學校及全體民眾，實施防空疏散演練。