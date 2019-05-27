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竹市動物園整修期間 2年內折損39隻

2019-05-27 13:51聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市動物園閉園將滿兩年前夕，工程尚未完成，傳出今年又有18隻動物死亡。記者張雅...
新竹市動物園閉園將滿兩年前夕，工程尚未完成，傳出今年又有18隻動物死亡。記者張雅婷／攝影
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再2天就是新竹市立動物園閉園整建2年的日子，耗資2.5億元的動物園再生計畫工程計畫打造成類棲地的動物園，為保留動物園內的歷史建築和百年大鳥籠，並與市民相約2018年再相見，但由於動物園工期嚴重落後，導致去年傳出21隻動物死亡後，今年又有18隻動物折壽，回不了新竹市立動物園，新竹市立動物園園長楊家民回應，「動物折損10%以下都屬合理範圍內」。

新竹市議會偕議員與新竹市政府團隊，今天於第10屆第1次定期會市政考察中，視察「新竹公園再生計畫工程」，並了解動物園進度，包含議員吳青山、林彥甫、廖子齊、徐信芳、陳慶齡、劉崇顯、鍾淑英、李國璋、田雅芳、張祖琰等，要求市府針對市民廣場控管機制、投入人力成本、票價、動物及古物保護等依規定辦理；並了解有無遭損毀，並確實督促施工廠商依文資審查決議事項辦理修繕新竹公園及動物園內的歷史建物、古物。

而讓市民期待的動物園內各項工程施工，議員也要求掌握施工期程，盡速讓動物能回到更大的居住環境，提升動物福利，營造出對動物友善的類棲地環境並考量規畫動物的退場機制，並要求市府針對新竹公園與動物園，確實做好票價分級機制，維護新竹市民的權益、園內親子服務設施，並做好交通相關配套措施，以維觀光品質。

對於新竹市立動物園又有動物折損，楊家民表示，每天都有1位獸醫師與6位保育員一起照顧動物的生活起居，動物跟人類一樣也會面對生老病死，加上還有因打鬥傷亡，因此動物死亡率在10%以下都是在合理範圍內；楊家民也說，動物園已盡最大努力在照顧動物，這2年包含綿羊等共有20隻動物寶寶新生，都在期待今年的回歸。

新竹市動物園閉園將滿兩年前夕，工程尚未完成，傳出今年又有18隻動物死亡。記者張雅...
新竹市動物園閉園將滿兩年前夕，工程尚未完成，傳出今年又有18隻動物死亡。記者張雅婷／攝影
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新竹市動物園閉園將滿兩年前夕，傳出今年又有18隻動物死亡。記者張雅婷／翻攝
新竹市動物園閉園將滿兩年前夕，傳出今年又有18隻動物死亡。記者張雅婷／翻攝
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新竹市動物園閉園將滿兩年前夕，傳出今年又有18隻動物死亡。記者張雅婷／翻攝
新竹市動物園閉園將滿兩年前夕，傳出今年又有18隻動物死亡。記者張雅婷／翻攝
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新竹市動物園閉園將滿兩年前夕，傳出今年又有18隻動物死亡。記者張雅婷／翻攝
新竹市動物園閉園將滿兩年前夕，傳出今年又有18隻動物死亡。記者張雅婷／翻攝
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