苗栗教育嘉年華 徐耀昌攜學童展成果

2019-05-27 12:20 中央社 苗栗縣27日電



苗栗縣政府今天舉辦107學年度教育成果嘉年華記者會，由學童分批上演小記者、設計師、英文繪本等課程，縣長徐耀昌也以腳踏車發電方式啟動縮小版的鐵道自行車，格外吸睛。

苗栗縣政府教育處指出，因應108學年度施行新課綱，苗栗縣107年先行規劃「十二年國教前導試行學校協作計畫」，編列國中小35校共新台幣350萬元，協助試行學校整備資源，安排各項新課綱培力工作坊，培植新課綱專業實踐人才。

今天舉辦教育成果嘉年華啟動記者會，學童分別把課程內容帶到縣府第一辦公大樓大廳，透過大南國小的小記者課程，串連起僑樂國小設計師、僑成國小童運會、雙連國小背包客、華興高中國中部的走讀中港溪、南湖國中戶外教育、烏眉國中當平板遇上英文繪本以及苗栗國中googlemap掌上乾坤走讀課程，展現過去一年學習成果。

苗栗縣自造教育及科技中心也在現場展示手作組裝完成縮小版鐵道自行車Rail bike，由縣長徐耀昌以腳踏車發電方式，啟動Rail bike模型車，透過無線網路攝影機將模型車沿途蒐集到的美景，投影至布幕，呈現苗栗慢城山中美景。

徐耀昌表示，縣府在各項資源分配中，教育是最重要的一環，不論是在課程發展、藝術深耕、技職教育、科技教育、本土教育等都積極向外爭取資源、向內協助學校深耕發展，看到學童們以流利的英語，介紹課程內容，顯示雙語政策向下紮根獲得成效，期望未來苗栗縣教育可以成為全國各縣市領頭羊。

教育處指出「苗栗縣107學年度教育成果嘉年華」即將於6月5日，在苗栗巨蛋熱鬧登場，展示各級學校推動教育成果，其中包含「群英摘星課程博覽會」「本土教育」「藝術教學深耕」「自造教育及科學中心」「技藝教育」等，除了有靜態展示外，還有動態闖關活動，歡迎鄉親共同參與。