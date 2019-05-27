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影／竹縣新埔4宗祠首次聯合開放 免費參觀走訪老建築

2019-05-27 10:22聯合報 記者郭政芬╱即時報導

導覽員是新埔在地人，不只分享家廟的歷史，也看見新埔鎮上的過往。記者郭政芬／攝影
導覽員是新埔在地人，不只分享家廟的歷史，也看見新埔鎮上的過往。記者郭政芬／攝影
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新竹縣新埔是全台宗祠密度最高的小鎮，近年老屋整修後，卻面臨人力、經費不足，難以穩定開放。今年2月起，在勞動部計畫協助下，4個館舍聯合營運，其中林氏家廟、范氏家廟都是首度開放，消息傳來，全鎮歡呼「很期待走入充滿回憶的老建築」。

新埔鎮中心老街保存6間宗祠，是近年努力推行的觀光亮點。以往在宗祠家族自籌經費與政府部分補助下，逐步整修，完工後卻面臨管理人年邁、部分無人居住、管理人太多意見等，穩定開放有難度。

新埔宗祠博物館向勞動部申請多元就業開發計畫，鼓勵宗祠自主營運，也為在地婦女開啟就業管道，並培訓導覽解說能力，讓民眾可深入聆聽在地歷史與建築風華。

文史工作者張寶釧說，今年2月起，縣定古蹟陳氏宗祠、歷史建築新埔宗祠客家文化導覽館、林氏家廟、范氏家廟聯合開放，短短1個月就累積4千名遊客拜訪，每周三到周日的早上9點到下午4點，民眾都可免費參觀。目前有3家宗祠正在維修，希望未來逐步開放。

由於宗祠、家廟是緬懷祖先的象徵，大多吸引老一輩的遊客前來，日前曾舉辦親子活動，以美學、講故事來解構建築史，甚至還有演奏會、舞蹈表演，吸引年輕人進入宗祠。「走入，才有機會談傳家體驗！」張寶釧認為，宗祠不適合過度觀光，但仍應該開放讓民眾走訪，宗祠的家族也是新埔發展的推手，走入宗祠能看見在地的發展，這是屬於在地活的博物館。

文化局長李猶龍表示，期望未來多館聯營的成效擴大，讓所有權人有意願加入，成為地方館舍之一，也能強化管理與開放度。

縣定古蹟陳氏宗祠曾開放場地讓劇團前來表演，民眾圍繞四周觀看，與表演者近距離接觸，...
縣定古蹟陳氏宗祠曾開放場地讓劇團前來表演，民眾圍繞四周觀看，與表演者近距離接觸，印象深刻。圖／張寶釧提供
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今年二月起，縣定古蹟陳氏宗祠、歷史建築新埔宗祠客家文化導覽館、林氏家廟、范氏家廟...
今年二月起，縣定古蹟陳氏宗祠、歷史建築新埔宗祠客家文化導覽館、林氏家廟、范氏家廟聯合開放，透過導覽帶領民眾認識在地歷史與建築風華。記者郭政芬／攝影
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新埔鎮轄內不少宗祠、家廟，日前曾有宗祠一度開放讓民眾看電影，成為在地活動的場域。...
新埔鎮轄內不少宗祠、家廟，日前曾有宗祠一度開放讓民眾看電影，成為在地活動的場域。圖／張寶釧提供
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