活化古蹟 要讓民眾看懂、感動

2019-05-26 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



新埔鎮轄內不少宗祠、家廟，日前曾有宗祠一度開放讓民眾看電影，成為在地活動的場域。 圖／張寶釧提供 分享 facebook

台灣古蹟、歷史建築9成沒住人，很多保存下來的古蹟都需要經費、人力來做維護，學者認為，地方政府開放古蹟、歷建多採委外經營，咖啡廳、餐飲業成為首選，文化意涵卻未被重視。

文史工作者張寶釧說，國家花很多錢修繕古蹟、歷史建築，應開放讓有興趣的民眾進入，如果久未開放且無管理，空氣不流通，導致白蟻、老鼠孳生，反而加速老化。

張寶釧表示，早期台灣常常談搶救、修復歷史建築，如今應該走向文化資產活化的路。

清大環境與文化資源學系副教授榮芳杰說，從精神層面來看，文化資產是公共財，但事實上財產權的角度是所有權人，私有的古蹟是否要開放是可被商量。

榮芳杰表示，老建築若被指定為古蹟、歷史建築後，大多沒有住人，建築物被當成骨董，少了延續文化意涵的機會。

榮芳杰說，新埔鎮上的宗祠具有祭祀的功能，但民眾到宗祠要看什麼，得回到經營管理的理念，事實上，好的文化資產會受到大家喜歡，不會孤軍奮戰，因為民眾看得懂、有感動。

但是公部門常把文化空間資產委外，往往成為咖啡廳或餐飲業，恐怕把文化資產的意涵放在次位，民眾走入卻不了解歷史文化，相當可惜。

新竹縣文化局長李猶龍認為，可跨局處協助資源整合，例如集結社區營造的力量、引入表演藝術、美術展覽等活動，讓願意開放的宗祠達到活化的效果。