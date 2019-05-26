苗栗公辦暑期營隊來了 報名要把握機會

2019-05-26 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣頭份市、竹南鎮及苗栗市公所每年暑假辦理營隊，年年報名幾乎都秒殺，3市鎮今年推出共108項營隊、3685人次，課程多采多姿，報名手腳要快。

頭份市採網路報名，網址http://www.sinyu.idv.tw/games/2019060101/，設籍頭份市兒童及青少年必須先至網站註冊會員，上傳身分證明文件，6月2日上午8點開始報名，每人限報2項營隊，其中游泳教學育樂營，低收入戶及中低收入戶資格者2日優先報名，並備取90名一般學員，洽詢電話037-663038轉1506。

竹南鎮6月15日上午8點起在3樓演藝廳，受理現場報名，洽詢電話037-462101轉165；苗栗市6月6日上午9點臉書「苗栗市立圖書館」線上報名，洽詢電話037-357801。

頭份市公所兒童及青少年暑期樂活學習營，今年規畫辦理61項營隊1865人次，市長羅雪珠特別提醒首度改採網路報名，其中客家主題有兒童客家文化成長營、來河背做客、打竹莢順口溜等，並新增兒童手作童玩、3D立體藝術、攀樹樂活營、跆拳道育樂營等。

此外，竹南鎮公所「108年青少年暑期快樂成長營」，開辦體育活動、多元藝文活動、親子活動類34項課程1520人次，今年首度嘗試2天1夜育樂體驗營，安排漆彈對抗、綠能及風力發電導覽、DIY教學體驗，觀賞世界特技秀及營火晚會等活動。

苗栗市公所暑期課程活動13項、300人次，其中，聆聽手碟「閱讀海山線電車」相當獨特，老師用手碟、天鼓等特殊樂器，搭配電車主題、藉由故事及動物的化身，開啟想像空間，並發展手作課程。