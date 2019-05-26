桃園綠色消費樂購月尾聲 6萬人響應環保商品

2019-05-26 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



「2019桃園綠色消費樂購月」進入尾聲，桃園市長鄭文燦今日下午出席桃園愛買壓軸場活動，鄭文燦表示，「綠色消費樂購月」共舉辦8場，截至目前已超過6萬民眾響應，累積金額達200萬元以上。而在今日壓軸場共抽出7位幸運民眾，可分別獲得價值2000元的環保商品優惠券，並舉辦100元環保商品特賣活動，鄭文燦提到，盼綠色消費能在市民生活中落實，選購具備「可回收、低污染、省資源」的環保標章產品，展現愛護地球的力量。

桃園市環保局長呂理德指出，每年5月市府會與轄內多家量販業者宣導綠色消費概念，透過闖關遊戲，藉由「環保知識問答」及「搜尋環保標章商品」等活動，希望寓教於樂，讓消費者了解綠色商品與一般商品的區別，同時結合優惠促銷措施，包括與環保署的「環保集點」活動，盼消費者能挖掘更多物美價廉的環保商品，改變消費習慣，節省不必要的資源浪費。

「綠色消費樂購月」不但吸引許多民眾前來參加，而且透過活動讓民眾更了解一般商品與環保標章商品的差異；甚至還有民眾連續8場消費活動都前往參與。另外，桃園市環境清潔稽查大隊也在「綠色消費樂購月」宣導「限塑」政策，並於活動現場播放影片，讓民眾更加瞭解「限塑」的美意與相關作法。