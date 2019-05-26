親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

竹科宿舍爆幽靈清潔工 委外廠商主管4年詐領652萬

避貿易戰火！和碩印尼廠傳下月將開始生產

桃園綠色消費樂購月尾聲 6萬人響應環保商品

2019-05-26 17:30聯合報 記者林育瑩╱即時報導

「2019桃園綠色消費樂購月」進入尾聲，桃園市長鄭文燦今日下午出席桃園愛買壓軸場活動，鄭文燦表示，「綠色消費樂購月」共舉辦8場，截至目前已超過6萬民眾響應，累積金額達200萬元以上。而在今日壓軸場共抽出7位幸運民眾，可分別獲得價值2000元的環保商品優惠券，並舉辦100元環保商品特賣活動，鄭文燦提到，盼綠色消費能在市民生活中落實，選購具備「可回收、低污染、省資源」的環保標章產品，展現愛護地球的力量。

桃園市環保局長呂理德指出，每年5月市府會與轄內多家量販業者宣導綠色消費概念，透過闖關遊戲，藉由「環保知識問答」及「搜尋環保標章商品」等活動，希望寓教於樂，讓消費者了解綠色商品與一般商品的區別，同時結合優惠促銷措施，包括與環保署的「環保集點」活動，盼消費者能挖掘更多物美價廉的環保商品，改變消費習慣，節省不必要的資源浪費。

「綠色消費樂購月」不但吸引許多民眾前來參加，而且透過活動讓民眾更了解一般商品與環保標章商品的差異；甚至還有民眾連續8場消費活動都前往參與。另外，桃園市環境清潔稽查大隊也在「綠色消費樂購月」宣導「限塑」政策，並於活動現場播放影片，讓民眾更加瞭解「限塑」的美意與相關作法。

呂理德提到，「綠色消費」就是在日常生活中實踐環保精神，優先選購對環境友善的產品或服務。透過「綠色消費樂購月」，用輕鬆有趣的方式推廣環保，同時盼民眾能多選用帶有環保標章的產品，共同愛惜環境。

「2019桃園綠色消費樂購月」進入尾聲，共舉辦8場，截至目前已超過6萬民眾響應，...
「2019桃園綠色消費樂購月」進入尾聲，共舉辦8場，截至目前已超過6萬民眾響應，累積金額達200萬元以上。圖／桃園市環保局提供
分享
「2019桃園綠色消費樂購月」進入尾聲，共舉辦8場，截至目前已超過6萬民眾響應，...
「2019桃園綠色消費樂購月」進入尾聲，共舉辦8場，截至目前已超過6萬民眾響應，累積金額達200萬元以上。圖／桃園市環保局提供
分享

綠色消費鄭文燦限塑
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

石觀音文化節客庄風情好 鄭文燦：甘泉寺參拜不虛此行

2019-05-26 17:00

竹縣市萬安演習明登場 隨意趴趴走最重處15萬元罰鍰

2019-05-26 11:36

榮獲懷德終生奶爸獎 朱立倫：愛心延續下去

2019-05-26 10:35

懷德小朋友寫信邀請 馬英九專程路跑鳴槍參賽

2019-05-26 08:06

發揮地藏王救苦救難精神 竹市東寧宮捐車助警消

2019-05-25 23:24

桃捷綠線 地下段6月評選審標 估10月動工

2019-05-25 23:21

營建工地噪音擾鄰 不改善最高罰18萬

2019-05-25 23:17

改裝機車擾人清夢 桃市6月試辦「測噪」

2019-05-25 22:49

桃市春遊補助申請率不到10% 加碼送500元電子旅遊券

2019-05-25 22:38

改裝車噪音擾清夢 桃市6月試辦「測噪」拍照

2019-05-25 20:54

苗栗南庄301農路 近期大雨又遇落石

2019-05-25 20:13

桃園捷運綠線地下潛盾6月審標 預計10月動工

2019-05-25 16:10

桃市2019科技創造力機器人設計大賽登場 127隊同場較勁

2019-05-25 16:03

英文介紹白沙屯媽祖文化 啟新國中學生超有成就感

2019-05-25 15:26

南庄301農路搶修中又崩塌 原住民搏命進出

2019-05-25 15:21

苗栗推偏鄉英語教學實驗 學童不再懼怕學英文

2019-05-25 14:59

藍營竹縣第2選區立委民調公布 3人不滿民調瑕疵退席

2019-05-25 14:06

國民黨新竹縣立委第二選區民調出爐 議員林思銘勝出

2019-05-25 12:43

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

變身賞螢祕境 蔣宋美齡的夢幻花園意外曝光

2019-05-26 07:53

影／連吃2個月火鍋贏得美人心 八仙女孩情定學長

2019-05-25 18:16

影／宜蘭驚傳紅火蟻入侵！ 科學園區赫見毒蟻從土堆噴出

2019-05-26 10:00

改裝車噪音擾清夢 桃市6月試辦「測噪」拍照

2019-05-25 20:54

改裝機車擾人清夢 桃市6月試辦「測噪」

2019-05-25 22:49

荔枝椿象攻陷八卦山脈 3所國立大學攜手迎戰蟲蟲危機

2019-05-26 07:55

衝一波繡球花 南庄轉個彎遇見美麗浪漫

2019-05-26 08:56

高雄明年財政缺口65億 韓國瑜要找蘇貞昌幫忙

2019-05-25 21:40

陳吉仲開的支票 麻豆啟動收購100萬斤大果文旦

2019-05-25 18:51

韓國瑜赴青雲宮擂戰鼓 彷彿預告「出征」

2019-05-25 21:37

「河豚很多」創業老闆林聖皓有新計畫 斜槓人生精彩

2019-05-26 09:14

鹿港亮起來 今晚點燈展現迷人的夜

2019-05-25 21:28

懸賞3萬元找抓豬王 台東縣府9月辦抓野豬大賽

2019-05-26 07:55

台中停止申辦世界設計之都 議員批錯失接軌國際

2019-05-26 01:38

影／外山木長泳去年多人游不回來 今年老天很給力

2019-05-26 11:36

彰化戰備道今晚起三階段封閉 彰警疏導嚴防車流壅塞

2019-05-26 14:20

「韓流」622到台中 盧秀燕：藍綠各黨來都公平協助

2019-05-25 18:38

郭台銘訪檜意森活村 打造新朝聖景點

2019-05-25 22:33

美國四位州部長到台南小地方 看到這件事覺得非常新奇

2019-05-26 12:51

公園不再是大眾臉 暖暖居民手創全齡共融空間小孩好愛

2019-05-26 12:21

南科園區選拔平權優良廠商與優良從業人員 今天表揚

2019-05-25 19:30

台東縣運 3項破大會紀錄

2019-05-25 19:27

新北國土計畫變「甜甜圈」 明起公展30天明年5月實施

2019-05-26 15:16

屏東黑鮪魚觀光季千人宴 澎湃美食小吃太超值

2019-05-25 20:32

不忍阿嬤獨守山上果園 女中士棄軍種木瓜收入更高

2019-05-25 20:10

農業技術團月薪4萬 退休經理、公務員都來報名

2019-05-26 12:57

營建工地噪音擾鄰 不改善最高罰18萬

2019-05-25 23:17

明台高中70周年慶 馬英九到場肯定林家先人

2019-05-26 11:11

基隆客運1032營運難 蔡適應協調路線縮短班次增加

2019-05-26 16:46

賞螢不用到深山去 澄清湖就有賞螢祕境

2019-05-25 18:11

屏東萬安演習28日登場 這時段違反管制最高罰15萬

2019-05-26 13:09

苗栗南庄301農路 近期大雨又遇落石

2019-05-25 20:13

巧聖先師2526年誔辰祭典 市府：盧秀燕史上首位總主祭

2019-05-26 12:06

沒工資還繳費6千 嘉明湖手作步道假期230人搶18名額

2019-05-26 16:26

環境大改造 淡水重建街變身露天展示區

2019-05-26 14:52

蔣宋美齡花園 改造後開放...一窺第一夫人花房

2019-05-25 23:07

太陽能種小米 台東部落工坊省電費

2019-05-25 23:08

東隆宮溫王爺金身坐鎮 潘孟安主祭為龍舟點睛

2019-05-26 14:23

女中士退役務農陪獨居嬤 她年收破百萬

2019-05-25 22:33

堅持8年文化踏查 台江青春伴行愈走人愈多

2019-05-25 20:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top