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頭份市反納骨塔自救會連署 議員建議交法官主持公道

2019-05-26 17:10聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣頭份市上興里反對玉寶文創納骨塔自救會今天在活動中心集會，將長駐受理連署，列席的苗栗縣議員陳光軒、曾玟學都直言縣府不可期待，認為打行政訴訟要求環評，或依現行殯葬管理條例等相關規定審視，自救會抗爭更有力量。

苗栗縣政府民政處長彭基山則數次表達「依法行政」立場，強調民政處會用最嚴苛標準，辦理納骨塔啟用檢查；玉寶文創納骨塔業者苗栗縣議員鄭聚然也說會持續理性溝通，鄉親的需求他會盡量做好並回饋，希望創造多贏。

頭份市原寶恩納骨塔2013年經拍賣移轉，2015年起申請玉寶文創納骨塔，2018年核准變更，附近上興、下興里民反對，今天第3次在活動中心集會，上興里長陳仁成主持，表示自救會即日起在活動中心受理連署。

陳光軒、曾玟學都建議訴訟讓法院來主持公道，兩人指出，環保署的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，玉寶文創納骨塔歷經重新申請，且累積開發面積超過1公頃以上，依規定需要環評，建議居民以利害關係人身分提出行政訴訟。

此外，納骨塔當年開發，並沒有嚴格殯葬管理條例審查，縣府一路開綠燈，如果縣府許可納骨塔興辦事業，居民也可以因應提起訴訟，以縣府行政措施影響民眾權益甚鉅為由，要求依現行法規檢視，訴訟過程中還可以提出暫時狀態的假處分，保障居民權益。

苗栗縣議員陳光軒（右）今天拿出環保署的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定...
苗栗縣議員陳光軒（右）今天拿出環保署的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，建議反對納骨塔自救會提出行政訴訟。記者范榮達／攝影
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苗栗縣頭份市上興、下興里民反對納骨塔案，今天在活動中心集會，受理自救會連署。記者...
苗栗縣頭份市上興、下興里民反對納骨塔案，今天在活動中心集會，受理自救會連署。記者范榮達／攝影
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