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竹縣市萬安演習明登場 隨意趴趴走最重處15萬元罰鍰

2019-05-26 11:36聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹縣市萬安演習明登場。圖／新竹市府提供
新竹縣市萬安演習明登場。圖／新竹市府提供
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2019年年軍民聯合防空「萬安42號」演習新竹縣市明天登場，新竹縣市警察局呼籲下午1點半至２點，演習時間共計30分鐘，防空警報發布後，行人、車輛應力配合管制規定，除行駛中之台鐵列車、高速公路車輛外(准下不准上)，所有行駛於市區之車輛，均應立即停靠道路兩側，乘客應下車避難，但千萬不要隨意趴趴走，若觸犯《民防法》規定，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

新竹市萬安42號演習，由新竹市警察局民防管制中心同步發放警報，新竹市長林智堅將與行政院動員會報統裁部視察交通管制、防空疏散避難及民防（防護）團開設等各項目演練情形，屆時全面實施人、車交通管制。

竹市警察局表示，明天演習時，13時30分警報發放音符為1長音2短音，長音15秒，短音5秒，間隔各5秒，重覆3次，總共115秒，竹市府首次新增「應變指揮中心轉移」演練課目，驗證災害指管備援機制，屆時請民眾待在室內，直到警報解除聲響起，解除警報音符為1長音90秒。

演習期間，除了不能在外逗留，警察局呼籲民眾、商家及全天候開放的機關與機構，應緊閉門窗、關閉水電瓦斯、熄滅燈火及立即進入防空避難處所避難。若在演習期間，經勸導後仍不配合指揮疏散避難者，違反《民防法》第21條規定，將視違規情節輕重，依同法第25條規定處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰，籲請民眾於演習時務必配合警方及協勤民力指揮疏散避難。

新竹縣府警察局表示，演習當日13時30分，利用與國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平台」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，以提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，並於14時發送演習結束之訊息。另外竹縣警察局也透過翻譯社翻譯印尼、泰國、越南、英文等版本，讓移工也能透過宣導標語配合演習。

竹縣警察局也透過翻譯社翻譯印尼、泰國（圖）、越南、英文等版本，讓移工也能透過宣導...
竹縣警察局也透過翻譯社翻譯印尼、泰國（圖）、越南、英文等版本，讓移工也能透過宣導標語配合演習。圖／新竹縣警局提供
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竹縣警察局也透過翻譯社翻譯印尼、泰國、越南（圖）、英文等版本，讓移工也能透過宣導...
竹縣警察局也透過翻譯社翻譯印尼、泰國、越南（圖）、英文等版本，讓移工也能透過宣導標語配合演習。圖／新竹縣警局提供
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竹縣警察局也透過翻譯社翻譯印尼、泰國、越南、英文（圖）等版本，讓移工也能透過宣導標語配合演習。圖／新竹縣警局提供
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竹縣警察局也透過翻譯社翻譯印尼（圖）、泰國、越南、英文等版本，讓移工也能透過宣導...
竹縣警察局也透過翻譯社翻譯印尼（圖）、泰國、越南、英文等版本，讓移工也能透過宣導標語配合演習。圖／新竹縣警局提供
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