南崁溪印象大橋單車道 今年九月暢通

2019-05-26 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



位在經國二橋、大檜溪橋上方近期正進行「印象大橋」吊裝作業，桃園市水務局表示，印象大橋預計今年9月完工後，民眾騎單車行經該路段，就不用再與車爭道。記者林育瑩／攝影 分享 facebook

鄰近桃園區經國路與慈文路口，位在經國二橋、大檜溪橋上方近期正進行「印象大橋」吊裝作業，桃園市水務局表示，印象大橋預計今年9月完工後，民眾騎單車行經該路段，就不用再與車爭道。

去年2月動工的桃園區「印象大橋」為自行車道橋，是配合「南崁溪水環境改善計畫」，整建經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸工程的其中一項，自行車道橋全長609公尺，寛約4公尺、高5.6公尺，橫跨於經國二號橋與大檜溪橋，橋型呈S平面形狀，串聯原來南崁溪21公里自行車道，主橋梁吊裝作業選在夜間施作，工程總經費約2億元，其中前瞻計畫補助1億4千萬，為市府自籌6千萬。

桃園市水務局表示，經國二號橋連接經國路、大檜溪橋則接慈文路，過去民眾騎乘自行車，雖有設置自行車道，但行經經國路、慈文路口時，穿越十字路口會與車爭道較危險。因此市府推動印象大橋施作，解決自行車道兩端點銜接問題，預計今年9月完工後，未來民眾可在空中騎乘自行車，欣賞南崁溪景致，行經該路段，不用再與車爭道。

不過印象大橋施作相當不容易，水務局水利養護工程科長陳文龍指出，除了用地取得外，施工上還得橫越經國二號橋及大檜溪橋，還必須克服S型平面形狀不對撐結構吊裝作業，尤其施工單位往往要預先組裝後，利用夜間封閉6小時內完成吊裝，並在隔日清晨六點前完成，而且技術跟時間都必須兼顧，以不影響通行車輛。

另外，橋梁引道和施工範圍內有台電及中華電信管線，水務局為了進行管線遷移，前後會勘超過近20次，每月更召開管線協調會議，尤其「特高壓電纜」與「臨河測電桿」皆已遷移完成，讓印象大橋能有開闊的視野。