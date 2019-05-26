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南崁溪印象大橋單車道 今年九月暢通

2019-05-26 11:10聯合報 記者林育瑩╱即時報導

位在經國二橋、大檜溪橋上方近期正進行「印象大橋」吊裝作業，桃園市水務局表示，印象...
位在經國二橋、大檜溪橋上方近期正進行「印象大橋」吊裝作業，桃園市水務局表示，印象大橋預計今年9月完工後，民眾騎單車行經該路段，就不用再與車爭道。記者林育瑩／攝影
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鄰近桃園區經國路與慈文路口，位在經國二橋、大檜溪橋上方近期正進行「印象大橋」吊裝作業，桃園市水務局表示，印象大橋預計今年9月完工後，民眾騎單車行經該路段，就不用再與車爭道。

去年2月動工的桃園區「印象大橋」為自行車道橋，是配合「南崁溪水環境改善計畫」，整建經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸工程的其中一項，自行車道橋全長609公尺，寛約4公尺、高5.6公尺，橫跨於經國二號橋與大檜溪橋，橋型呈S平面形狀，串聯原來南崁溪21公里自行車道，主橋梁吊裝作業選在夜間施作，工程總經費約2億元，其中前瞻計畫補助1億4千萬，為市府自籌6千萬。

桃園市水務局表示，經國二號橋連接經國路、大檜溪橋則接慈文路，過去民眾騎乘自行車，雖有設置自行車道，但行經經國路、慈文路口時，穿越十字路口會與車爭道較危險。因此市府推動印象大橋施作，解決自行車道兩端點銜接問題，預計今年9月完工後，未來民眾可在空中騎乘自行車，欣賞南崁溪景致，行經該路段，不用再與車爭道。

不過印象大橋施作相當不容易，水務局水利養護工程科長陳文龍指出，除了用地取得外，施工上還得橫越經國二號橋及大檜溪橋，還必須克服S型平面形狀不對撐結構吊裝作業，尤其施工單位往往要預先組裝後，利用夜間封閉6小時內完成吊裝，並在隔日清晨六點前完成，而且技術跟時間都必須兼顧，以不影響通行車輛。

另外，橋梁引道和施工範圍內有台電及中華電信管線，水務局為了進行管線遷移，前後會勘超過近20次，每月更召開管線協調會議，尤其「特高壓電纜」與「臨河測電桿」皆已遷移完成，讓印象大橋能有開闊的視野。

住在附近的張先生說，過去印象大橋在還沒施作的時候，民眾若從龜山方向沿著南崁溪自行車道騎來，經過水汴頭路段到土地公廟口後就中斷了，許多車友往往到這，就不清楚如何到下個自行車道端點，時常向周邊民眾問路，然後逆向沿著經國二橋到慈文路口，牽自行車過馬路到另一端，由於路口車多，險象環生。張先生說，這座自行車道橋完成後，民眾不必擔心迷路，也比較安全。

位在經國二橋、大檜溪橋上方近期正進行「印象大橋」吊裝作業，桃園市水務局表示，印象...
位在經國二橋、大檜溪橋上方近期正進行「印象大橋」吊裝作業，桃園市水務局表示，印象大橋預計今年9月完工後，民眾騎單車行經該路段，就不用再與車爭道。記者林育瑩／攝影
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印象大橋尚未施作時，騎乘自行車的民眾到土地公廟端點就得逆向走經國二號橋到慈文路口...
印象大橋尚未施作時，騎乘自行車的民眾到土地公廟端點就得逆向走經國二號橋到慈文路口，再遷車到大檜溪橋端點銜接到自行車道，險象環生。記者林育瑩／攝影
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