防汛演練 桃園首度引用計程車疏散

2019-05-26 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



台灣進入夏季汛期，桃園市水務局為防範豪雨造成災情，日前在桃園區汴洲里集會所舉辦區域聯合防汛，利用水情系統智慧兵棋圖台，將防災社區整備工作呈現，確認整備情形，這次在防汛應變，更結合在地計程車行模擬協助影響範圍內的住戶、聚落、學校疏散避難，同時以防救災資訊公益平台，將計程車疏散避難移動的路線能顯示在GIS上，掌握即時疏散避難動線。

桃園市自101年推動水患自主防災社區已有7年，桃園市水務局綜合規畫科長李岳壇表示，今年度在桃園區南崁溪沿岸的防災社區進行「智慧區域聯合防汛演練」，以桃園區的汴洲里、春日里做為示範區域，並透過智慧兵棋圖台將演練整備照片呈現在GIS圖台上，結合桃園區公所砂包堆放的防汛應變，並以計程車協助疏散影響範圍內的住戶、聚落、學校到收容中心，保護當地居民的生命財產。

李岳壇說，考量弱勢民眾遭遇災害時，疏散避難相對困難，因此今年防汛首度結合計程車業者協助保全對象疏散避難，當保全戶民眾遭遇颱風豪雨時，針對弱勢民眾計程車將出動前往載送到避難場所，不但分擔警消資源，也提高救災動員能力。

另外，水務局在這次演練模擬強颱風來襲，與桃園區兩處同為南崁水系防災社區互助合作的演練過程，以桃園區汴洲里為演習的總指揮中心，演練中，防災社區成員利用通訊軟體，透過line bot將社區整備、應變的過程圖片與文字，直接上傳到防救災資訊公益平台，讓防災決策單位能清楚了解現況。