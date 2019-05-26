懷德小朋友寫信邀請 馬英九專程路跑鳴槍參賽

2019-05-26 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市大園區懷德育幼院慶祝十周年公益親子路跑，前總統馬英九（前排右四） 為 路跑鳴槍及參賽跑完3公里。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

桃園市大園區懷德育幼院慶祝十周年，由大園區體育會今天早上在竹圍漁港，舉辦大園公益親子路跑運動，前總統馬英九特別應懷德育幼院小朋友寫信邀請參賽，前往參賽，受到小朋友及參加親子路跑民眾歡迎，馬英九為6公里路跑鳴槍，他也參加3公里路跑賽，他開玩笑說，路都希望跑得快、跑第一，不管跑多快，「不能比我快，否則當超速，要移送法辦」，「不能比我慢，否則當妨礙交通，也要移送法辦」，希望大家一起跑，注意安全，跑完全程、跑出健康。

懷德育幼院長期收容弱勢孩子協助孩子成長，今年慶祝十周年，由大園區體育會主辦，桃園區漁會承辦國人最喜愛的路跑活動，在竹圍漁港分3、6公里路跑，參賽親子民眾1200多人，大園第一次舉辦路跑活動，兼具健康及公益性質，現場學辦懷德育幼院十周年園遊會、淨灘及社區鄰里社福團體公益演出，結合竹圍漁港在地文化，體驗竹圍海岸風情。