懷德小朋友寫信邀請 馬英九專程路跑鳴槍參賽
桃園市大園區懷德育幼院慶祝十周年，由大園區體育會今天早上在竹圍漁港，舉辦大園公益親子路跑運動，前總統馬英九特別應懷德育幼院小朋友寫信邀請參賽，前往參賽，受到小朋友及參加親子路跑民眾歡迎，馬英九為6公里路跑鳴槍，他也參加3公里路跑賽，他開玩笑說，路都希望跑得快、跑第一，不管跑多快，「不能比我快，否則當超速，要移送法辦」，「不能比我慢，否則當妨礙交通，也要移送法辦」，希望大家一起跑，注意安全，跑完全程、跑出健康。
懷德育幼院長期收容弱勢孩子協助孩子成長，今年慶祝十周年，由大園區體育會主辦，桃園區漁會承辦國人最喜愛的路跑活動，在竹圍漁港分3、6公里路跑，參賽親子民眾1200多人，大園第一次舉辦路跑活動，兼具健康及公益性質，現場學辦懷德育幼院十周年園遊會、淨灘及社區鄰里社福團體公益演出，結合竹圍漁港在地文化，體驗竹圍海岸風情。
馬英九表示，他60多年前在大園住過半年，當在香港出生，他1歲3個月時來台第一站落腳大園埔心，後來搬到台北萬華，所以懷德小朋友寫信邀請，他一定要參加，3月8日陪后厝國小環島陪騎45公里，印象深刻，他跑步資歷40多年，他當總統前，台灣規則運動20％，他卸任規則運動達33％，希望大家一起跑完全程、跑出健健。
留言