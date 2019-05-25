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改裝機車擾人清夢 桃市6月試辦「測噪」

2019-05-25 22:49聯合報 記者張裕珍／桃園報導

避免改裝車再次非法改裝，市府環保局近年替噪音檢驗合格車輛貼上認證辨識以供標識，若...
避免改裝車再次非法改裝，市府環保局近年替噪音檢驗合格車輛貼上認證辨識以供標識，若再查獲改裝，可加重處3千元至3萬元不等罰鍰。 圖／桃園市環保局提供
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改裝機車深夜呼嘯而過，往往擾人清夢，桃園去年檢舉陳情案1418件，雖較前年減少3成，取締績效也是全國第一，但稽查人力有限，難全面應付，市府環保局6月起將首度運用科技執法「測噪」，只要車輛經過稽查點設置的噪音偵測照相系統，噪音值超過一定分貝就感應拍照，進而通知車主受檢，以嚇阻高噪音車輛上路擾民。

為避免改裝車飆車噪音擾民或衍生危險駕駛釀禍，市府環保、警察與監理機關每周採聯合稽查，去年攔檢2343輛，不合格告發1296輛，稽查取締成效列全國第一；但時代力量市議員簡智翔說，改裝車噪音擾人，路邊稽查檢測受限人力，希望市府增加科技執法力道，再者攔檢取締命中率高，代表漏網之魚更多，桃園多以路邊臨檢為主，也盼市府祭出因應對策。

市府環保局指出，6月起確定試辦噪音偵測照相系統科技執法，將以陳情熱點為優先，該系統結合噪音計、單眼相機、紅外線光遮斷器並搭配電腦系統，如同測速照相系統，只要車輛經過，超過噪音計設定的分貝值，就會觸動相機拍照，並能同步記錄車輛所產生的分貝數。

環保局噪音管制科長黃伯弘說，測噪分貝值原則為84分貝，但仍將視其環境路段做微調，至於系統所拍下的照片，稽查人員會進一步辨識是否為改裝車，才會通知車主到指定地點受檢，避免擾民，若車主逾期未到檢或到檢後仍不合規定，將依噪音管制法視超過分貝數開罰1800到3600元不等。

黃也提到，由於噪音車出沒關鍵時間落在凌晨時段，且多屬瞬間的高噪音，目前面臨攔查不易加上人力有限，未來這套科技執法系統將搭配聯合稽查場次運用，另環保局針對噪音車，也有排氣管標籤認證、車行噪音管制等作法，今年也目標推動現場舉發開單，縮短限期改善時間，多管齊下遏止改裝噪音車出沒擾民。

改裝機車噪音擾民，桃園市環保局採聯合稽查，每周定期會同警察局及監理單位在主要道路...
改裝機車噪音擾民，桃園市環保局採聯合稽查，每周定期會同警察局及監理單位在主要道路及噪音車常出沒路段加強攔檢。 圖／桃園市環保局提供
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