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桃園憶童趣嘉年華傳愛 攤位義賣所得捐社福

2019-05-25 21:39聯合報 記者張裕珍╱即時報導

由桃園市一德國際青年商會舉辦的2019第三屆憶童趣慈善嘉年華，今天在桃園中正公園登場，今年整合社會資源提供免費攤位，邀請創世基金會、睦祥育幼院、真善美社會福利基金會等多個社福公益單位參與，並捐助園遊卷邀社福機構孩童參與嘉年華，所有募款扣除活動費用後盈餘也將提撥捐助給協辦單位及社福機構，形成愛的循環，市長鄭文燦也出席肯定。

憶童趣慈善嘉年華邁入第3年，今年主題為童話故事風格，讓父母和孩子一起回味兒時的童話故事，現場除了有各式美食小吃、趣味闖關遊戲、一連串精彩的表演節目外，今年更是擴大舉辦，特別請來知名車商及潮牌廠商合作，增加超跑及潮牌展示等亮點，另外也邀來小丑「彥彥」表演氣球魔術秀與現場親子同樂，現場歡笑聲不斷。

一德國際青年商會長林鼎鈞說「訓練自己、服務人群」是青商傳統精神，嘉年華活動目的在於整合社會資源、創造永續影響，除配合市府宣導使桃園市民重視兒少福利相關政茦，更連結社會及社區資源一同關懷弱勢單位和兒童，也盼透過今天的活動拋磚引玉，促使社會大眾響應及關懷弱勢兒童福利、兒少教育和未來身心發展，並訓練年輕人投身社會公益活動，

市長鄭文燦今天親自出席，他說，桃園市政府向來重視兒童權益，肯定嘉年華活動結合社會局兒少福利科宣導資源，民眾也可一併瞭解社福機構和弱勢單位的需求，增進社會對於孩童健康、身心發展、疾病管制的認識，讓桃園市成為兒童健康、快樂、幸福成長模範都市。

2019第三屆憶童趣慈善嘉年華，今天在桃園中正公園登場，市長鄭文燦與多名民代與里...
2019第三屆憶童趣慈善嘉年華，今天在桃園中正公園登場，市長鄭文燦與多名民代與里長都到場參與。圖／桃園市一德國際青年商會提供
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2019第三屆憶童趣慈善嘉年華，今天在桃園中正公園登場，今年整合社會資源提供免費...
2019第三屆憶童趣慈善嘉年華，今天在桃園中正公園登場，今年整合社會資源提供免費攤位，邀請創世基金會、睦祥育幼院、真善美社會福利基金會等多個社福公益單位參與。圖／桃園市一德國際青年商會提供
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2019第三屆憶童趣慈善嘉年華，今天在桃園中正公園登場，市長鄭文燦與多名民代與里...
2019第三屆憶童趣慈善嘉年華，今天在桃園中正公園登場，市長鄭文燦與多名民代與里長都到場參與。圖／桃園市一德國際青年商會提供
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2019第三屆憶童趣慈善嘉年華，今天在桃園中正公園登場，現場也安排多項宣導活動。...
2019第三屆憶童趣慈善嘉年華，今天在桃園中正公園登場，現場也安排多項宣導活動。圖／桃園市一德國際青年商會提供
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