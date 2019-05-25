挺青年赴海外當志工 桃市補助21團暑假出發

2019-05-25 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



暑假出國服務去！桃園市政府青年事務局鼓勵青年當國際志工到海外服務，今年提高補助計畫至208萬元，共計21組青年國際志工團將分別飛往9個國家服務，今天在桃園區在興光堡壘辦「2018國際志工培力工作坊暨授旗儀式」，辦理國際志工經驗分享及專業講座，市長鄭文燦下午親自替暑假即將出團的志工團授旗，也盼年輕學子用心服務，讓愛跨越國界和族群。

今年暑假出團志工團當中，中原大學團隊海外服務經驗深厚，長期前往偏遠、教育資源嚴重匱乏的地區，今年也將展開「村落英文種子教師工作坊」計畫；長庚科技大學國際志工隊的「SABADI服務隊」於2017年成立，「SABADI」為寮語的「你好」，象徵於寮國土地結緣之意，團隊將透過課程和活動矯正孩童的衛生習慣，如刷牙、洗頭和傷口護理等。

緬甸華文教育服務團長林語珊，高一便展開海外服務，大一時更獨自前往印度當志工，後至泰北替當地學校募集校車，因此創辦「蒲公英傳愛咖啡計畫」，大學畢業後更號召青年組成緬甸華文教育服務團並擔任團長，致力當地的華語教育及環境衛生教育的改善，而她的行動力，也激勵桃園市中壢高商、武陵高中、治平高中、南亞技術學院的青年志工至緬甸服務。

青年事務局指出，南亞技術學院也是今年前往緬甸服務的團隊，師生將前進當地偏遠的學校，捲起衣袖為學童們打造圖書室，從牆壁粉刷、室內照明配置，到閱讀桌椅的募集，親力親為，只希望可以激發孩子未來發展的更多可能性。

中壢高商慈幼社則是首次前往海外服務的團隊，在國內志願服務領域獲獎無數的他們，今年一舉拿下第19屆保德信志工菁英獎，暑假將首次嘗試將服務觸角延伸國際，近月前進夜市募集出國經費，該校傑出校友、采盟股份有限公司董事長古素琴捐10萬元，讓師生順利成行。