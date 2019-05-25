改裝車噪音擾清夢 桃市6月試辦「測噪」拍照

2019-05-25 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



改裝機車深夜呼嘯而過，常擾人清夢，桃園去年檢舉陳情案1418件，雖較前年減少3成，取締績效也是全國第一，但稽查人力與能量有限，難全面應付，市府環保局6月起將首度運用科技執法「測噪」，只要車輛經過稽查點設置的噪音偵測照相系統，噪音值逾一定分貝就感應拍照，並檢視照片是否有非法改裝，進而通知車主受檢，以嚇阻高噪音車輛上路擾民。

為避免改裝車飆車噪音擾民或衍生危險駕駛釀禍，市府環保、警察與監理機關每周採聯合稽查，去年攔檢2343輛，不合格告發1296輛，稽查取締成效列全國第一；但時代力量市議員簡智翔指出，改裝車噪音擾人，路邊稽查檢測受限人力，希望市府增加科技執法力道，再者攔檢取締命中率高，代表漏網之魚更多，桃園多以路邊臨檢為主，也盼市府祭出因應對策。

市府環保局指出，6月起確定試辦噪音偵測照相系統科技執法，將以陳情熱點為優先，該系統結合噪音計、單眼相機、紅外線光遮斷器並搭配電腦系統，如同測速照相系統，只要車輛經過，超過噪音計設定的分貝值，就會觸動相機拍照，並能同步紀錄車輛所產生的分貝數。

環保局噪音管制科長黃伯弘說，測噪分貝值原則為84分貝，但仍將視其環境路段做微調，至於系統所拍下的照片，稽查人員會進一步辨識是否為改裝車，才會通知車主到指定地點受檢，避免擾民，若車主逾期未到檢或到檢後仍不合規定，將依噪音管制法視超過分貝數開罰1800到3600元不等。

黃也提到，由於噪音車出沒關鍵時間落在凌晨時段，且多屬瞬間高噪音，目前面臨攔查不易加上人力有限，未來這套科技執法系統將搭配聯合稽查場次運用，今年也目標推動現場舉發開單，縮短限期改善時間，多管齊下遏止改裝噪音車出沒擾民。