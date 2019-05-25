大溪全民健走 大漢溪山豬湖生態、古宅等美景全入眼

2019-05-25 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市大溪區「大步健走，溪畔同遊」全民健走活動今天登場，路線全長約5.5公里，沿途經過大漢溪順水右岸的李騰芳古宅、山豬湖自然生態公園以及月眉休閒農業區等景點。市長鄭文燦也到場，並表示期望透過健走活動，讓市民朋友體驗結合生態、文化和運動特色的大漢溪旅遊亮點，也能藉由健走活動降低三高風險，增加親子互動。

鄭文燦說，去年大溪健選擇大漢溪順水左岸的河濱公園、中庄調整池路線，今年改右岸，民眾可沿途欣賞從南苑、康莊休閒農業區、月眉休閒農業區再到山豬湖自然生態公園的多樣貌景觀。其中山豬湖自然生態公園約18公頃的濕地，成功復育樹蛙、台灣萍蓬草、龍骨瓣莕菜等珍貴物種，還能發現台灣藍鵲的蹤跡，成為大溪水域的新亮點，生態工法施作的景觀工程也獲得「2018國家卓越建設獎」最佳規畫設計類金質獎，及行政院公共工程委員會「公共工程金質獎」殊榮。

鄭文燦表示，市府獲交通部觀光局補助辦理「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點提案計畫」，全案經費約3億7900萬元，在大漢溪畔推動多項計畫，包括興建中庄運動公園、大漢溪自行車道，而自行車跨橋將連結中庄運動公園及山豬湖生態親水園區，串連大漢溪豐富且多元生態的旅遊亮點。