70歲婦人跌倒骨折 客製化人工關節助快速恢復健走

2019-05-25 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹70歲林阿嬤，因不小心在泳池邊滑倒，造成大腿骨轉子間骨折，林阿嬤接受骨折固定手術，又在還沒復原前便開始站立行走，導致有骨質疏鬆症的她不但骨折還沒癒合，髖關節也損壞，造成阿嬤疼痛難耐無法行動。醫師以客製化人工髖關節重建手術治療，林阿嬤出院時已能站立行走，疼痛也大幅減少，又能出門健走。

台大醫院竹東分院醫師黃鼎鈞表示，一般的人工關節需要裝置在完整的骨骼上，否則容易鬆脫，但是客製化人工關節可針對骨頭缺損的關節做量身訂做的修補，治療原本一般人工關節無法治療的病灶，不論是肩關節、膝關節及髖關節都可以治療，可以說是人工關節的最後一道防線。

人工關節植入人體後即可使用，不用等待骨頭癒合，可加速恢復正常生活或繼續下階段的治療，尤其適合年紀大的骨質疏鬆患者，因為年紀大的病患若是術後需要長期臥床及復健，容易產生功能退化，進而失去行走能力，終生需要坐輪椅，更可能產生併發症，如褥瘡、吸入性肺炎和泌尿道感染。