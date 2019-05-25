親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高雄爭建新機場
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民年金繳費率跌破五成 這個年齡層欠最多

等了50年！史上首位「冷凍人」傳將解凍 網問結果呢？

70歲婦人跌倒骨折 客製化人工關節助快速恢復健走

2019-05-25 16:12聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹70歲林阿嬤，因不小心在泳池邊滑倒，造成大腿骨轉子間骨折，林阿嬤接受骨折固定手術，又在還沒復原前便開始站立行走，導致有骨質疏鬆症的她不但骨折還沒癒合，髖關節也損壞，造成阿嬤疼痛難耐無法行動。醫師以客製化人工髖關節重建手術治療，林阿嬤出院時已能站立行走，疼痛也大幅減少，又能出門健走。

台大醫院竹東分院醫師黃鼎鈞表示，一般的人工關節需要裝置在完整的骨骼上，否則容易鬆脫，但是客製化人工關節可針對骨頭缺損的關節做量身訂做的修補，治療原本一般人工關節無法治療的病灶，不論是肩關節、膝關節及髖關節都可以治療，可以說是人工關節的最後一道防線。

人工關節植入人體後即可使用，不用等待骨頭癒合，可加速恢復正常生活或繼續下階段的治療，尤其適合年紀大的骨質疏鬆患者，因為年紀大的病患若是術後需要長期臥床及復健，容易產生功能退化，進而失去行走能力，終生需要坐輪椅，更可能產生併發症，如褥瘡、吸入性肺炎和泌尿道感染。

黃鼎鈞也指出，據統計1/3停經婦女有骨質疏鬆，一旦發生骨折，往後再次骨折的機率是平常人的2到3倍，是一個惡性循環，需要及早以藥物治療。醫學研究指出，針對年紀大的長輩骨質疏鬆髖關節骨折，人工關節置換優於骨折固定治療，因不需要等待骨折癒合即可開始行走，且可提早開始骨質疏鬆的藥物治療，避免二次骨折。

台大醫院竹東分院醫師黃鼎鈞表示，人工關節植入人體後即可使用，不用等待骨頭癒合，可...
台大醫院竹東分院醫師黃鼎鈞表示，人工關節植入人體後即可使用，不用等待骨頭癒合，可加速恢復正常生活或繼續下階段的治療，尤其適合年紀大的骨質疏鬆患者。圖／台大醫院竹東分院提供
分享

骨折骨質疏鬆手術
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

桃市2019科技創造力機器人設計大賽登場 127隊同場較勁

2019-05-25 16:03

英文介紹白沙屯媽祖文化 啟新國中學生超有成就感

2019-05-25 15:26

南庄301農路搶修中又崩塌 原住民搏命進出

2019-05-25 15:21

苗栗推偏鄉英語教學實驗 學童不再懼怕學英文

2019-05-25 14:59

藍營竹縣第2選區立委民調公布 3人不滿民調瑕疵退席

2019-05-25 14:06

國民黨新竹縣立委第二選區民調出爐 議員林思銘勝出

2019-05-25 12:43

打樁、拆牆、灌漿好吵 苗栗工地噪音陳情占大宗

2019-05-25 08:27

腦麻女尋無障礙職場 竹北就業中心幫圓就業夢

2019-05-24 23:34

桃市族語認證擬比照客語 獎勵擴大涵蓋全體市民

2019-05-24 23:31

10種童書套餐 三灣圖書館首創借書「得來速」

2019-05-24 23:25

拜土地公有庇佑 仁德醫專國考捷報頻傳

2019-05-24 23:23

整籃童書「免下車」帶走 三灣圖書館首創得來速服務

2019-05-24 21:24

影／同名土地公成學校守護神 仁德公庇佑學生拿佳績

2019-05-24 19:57

補習班假實驗教育之名辦海外留學 桃市將撤照

2019-05-24 18:41

戲水勝地南寮親子沙灘明起開放 竹市府邀親子戲水玩沙

2019-05-24 16:34

族語認證獎勵只限學生 桃原民議員籲比照客語擴大激勵

2019-05-24 15:08

秉坤婦幼醫院接生第4萬名寶寶 幸運兒獲彌月金飾等好禮

2019-05-24 12:49

南方莊園夏夜戶外音樂BBQ 優惠券10送1

2019-05-24 11:42

台鐵內壢後站沒廁所 議員會勘被擺道…桃交通局道歉

2019-05-24 10:47

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

確定是沙門氏桿菌 中興臭豆腐晚間移檢方偵辦

2019-05-24 23:57

端午節立蛋不夠炫 佳冬獨創「立西瓜」報名秒殺

2019-05-25 07:38

陳其邁林佳龍聯袂 宣布投入252億建設小港國際機場

2019-05-24 19:43

衛武營管風琴巨星演出中斷 踏板音管栓塞彈簧斷裂

2019-05-24 22:47

高雄愛心爆棚 韓國瑜宣布珍珠計畫兩年善款都已到位

2019-05-25 10:12

影／2尾大南極蝦加東石蚵仔 基隆這家麵線羹海味十足

2019-05-25 08:48

戲水勝地南寮親子沙灘明起開放 竹市府邀親子戲水玩沙

2019-05-24 16:34

國民黨新竹縣立委第二選區民調出爐 議員林思銘勝出

2019-05-25 12:43

影╱美女總幹事把文旦變時尚 香港搶500萬訂單

2019-05-25 07:38

勤學孝順的苦學生考上好大學 扶輪社長伸援手包辦學費

2019-05-24 17:24

竹山竟有漆彈場 本周六將有500人盛大參賽

2019-05-24 23:57

早期名醫家族古厝大宅院拆除 新地主將開闢停車場

2019-05-25 07:59

嘉市34座公園發現荔枝椿象蹤跡 衣服有蟲卵小心進家門

2019-05-25 11:33

影／同名土地公成學校守護神 仁德公庇佑學生拿佳績

2019-05-24 19:57

「大鮪扭蛋機」快扭光了 屏縣府貼心加碼送大獎

2019-05-24 18:42

影／「與惡」林哲熹青澀模樣曝光 自曝高中曾想休學...

2019-05-24 17:14

新莊大拜拜下周登場 警方籲提前改道避塞車

2019-05-24 21:20

天熱吃冰樂！蒜頭糖廠蔗埕冰樂園蒜糖KU市集明天登場

2019-05-24 16:31

南投自來水黑如咖啡？水公司派人檢測符合標準

2019-05-24 23:55

影／是你嗎？新北人口破400萬 直接送出淡水套房大獎

2019-05-25 13:13

基隆市文化中心將變身 文化局長：一樓會打開

2019-05-24 17:16

藍營竹縣第2選區立委民調公布 3人不滿民調瑕疵退席

2019-05-25 14:06

台南市府今招考約聘員 21職缺近50人報考

2019-05-25 11:41

青庭？親庭？蜻蜓？林姿妙答詢挨批 是誰弄錯了呢？

2019-05-24 19:31

愛河變色青蘋果牛奶綠？ 高市環保局：藻類顏色水質無問題

2019-05-24 21:20

影／灣生老奶奶重回兒時官舍 時光倒流80年她頻拭淚

2019-05-25 13:27

整籃童書「免下車」帶走 三灣圖書館首創得來速服務

2019-05-24 21:24

影／三爺溪整治動土 可防止兩千人命10億財產損失

2019-05-24 16:28

屏縣4代表1村長閃辭 下周起補選

2019-05-24 23:13

灣生重回基隆港激動落淚 林右昌：台灣就是灣生的家

2019-05-24 16:31

打樁、拆牆、灌漿好吵 苗栗工地噪音陳情占大宗

2019-05-25 08:27

拜土地公有庇佑 仁德醫專國考捷報頻傳

2019-05-24 23:23

高雄市增開教師缺額 協助教師「漂回高雄」

2019-05-24 19:57

中興新村40機關紛進駐 文資前瞻卻踩煞車

2019-05-25 00:07

影／宜蘭童玩節工讀生考「態度」 要先扛一箱礦泉水

2019-05-25 10:43

補習班假實驗教育之名辦海外留學 桃市將撤照

2019-05-24 18:41

基隆河岸亮點 瑞慶橋光雕整修完成

2019-05-24 19:21

美食新天地／麻吉海鮮麵線羹 食材好膨派

2019-05-24 23:40

民間蓋電廠 新北2處公有地率先示範「公民電廠」

2019-05-24 21:55

媽祖繞境看「香條」怎麼貼 直的是休息、斜的是經過

2019-05-25 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top