70歲婦人跌倒骨折 客製化人工關節助快速恢復健走
新竹70歲林阿嬤，因不小心在泳池邊滑倒，造成大腿骨轉子間骨折，林阿嬤接受骨折固定手術，又在還沒復原前便開始站立行走，導致有骨質疏鬆症的她不但骨折還沒癒合，髖關節也損壞，造成阿嬤疼痛難耐無法行動。醫師以客製化人工髖關節重建手術治療，林阿嬤出院時已能站立行走，疼痛也大幅減少，又能出門健走。
台大醫院竹東分院醫師黃鼎鈞表示，一般的人工關節需要裝置在完整的骨骼上，否則容易鬆脫，但是客製化人工關節可針對骨頭缺損的關節做量身訂做的修補，治療原本一般人工關節無法治療的病灶，不論是肩關節、膝關節及髖關節都可以治療，可以說是人工關節的最後一道防線。
人工關節植入人體後即可使用，不用等待骨頭癒合，可加速恢復正常生活或繼續下階段的治療，尤其適合年紀大的骨質疏鬆患者，因為年紀大的病患若是術後需要長期臥床及復健，容易產生功能退化，進而失去行走能力，終生需要坐輪椅，更可能產生併發症，如褥瘡、吸入性肺炎和泌尿道感染。
黃鼎鈞也指出，據統計1/3停經婦女有骨質疏鬆，一旦發生骨折，往後再次骨折的機率是平常人的2到3倍，是一個惡性循環，需要及早以藥物治療。醫學研究指出，針對年紀大的長輩骨質疏鬆髖關節骨折，人工關節置換優於骨折固定治療，因不需要等待骨折癒合即可開始行走，且可提早開始骨質疏鬆的藥物治療，避免二次骨折。
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