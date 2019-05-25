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桃園捷運綠線地下潛盾6月審標 預計10月動工

2019-05-25 16:10聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市推動三心六線軌道路網，捷運工程局今天中午辦繪畫比賽頒獎典禮，32名獲獎學生用畫筆勾勒自己對未來桃園捷運發展的想像，不少孩子畫上高鐵台鐵與捷運三鐵共構，夢想以後能搭捷運上大學、到更多地方旅遊；市長鄭文燦肯定孩子們的繽紛願景，表示桃園首條自辦興建的捷運綠線GC02與GC03標的潛盾地下標已有廠商投標，將於6月審標確認資格，潛盾段預計10月份開工，意即捷運綠線主系統全部動工，逐步向前推進。

「我以後想搭捷運上大學」、「想跟爸爸媽媽一起搭捷運出去玩」！桃園市捷運工程局兒童節期間辦「童心繪願景－我的桃園軌道夢」繪畫比賽，分為國小高中低年級以及幼兒園組，徵件359件經創意與技法評選，32件脫穎而出，在軌道願景館頒獎邀獲獎學生分享創作。

桃園區永順國小學生六年級鄒昊辰、新興國小三年級簡嘉成等人不約而同以三鐵共構為題，畫上桃園特色吉祥物丫桃園哥，勾勒對桃園未來交通的想像，創作繽紛童趣，市府集結32件獲獎畫作於軌道願景館展出，另1樓展區也新陳列一件可互動的潛盾機模型，由日商捐贈。

鄭文燦說，捷運綠線去年10月15日動工，八德及蘆竹高架段正在施工，土建地下段的潛盾工程以桃園火車站為界分為南段和北段，歷經流標檢討後，目前都已有廠商投標，預計6月評選審標，得標廠商須於簽約後3個月內動工，預計今年10月綠線地下潛盾工程可正式動工。

至於機捷延伸中壢段A22到A23站因機電標10度流標，進度拖3年，鄭文燦也說，機電標由交通部鐵道局負責，最新一次開標，德國西門子已經投標，按投標規則須第二次招標，市府希望機電標盡速發包，目標讓A22老街溪站先行通車，A23中壢站配合鐵路地下化一起通車。

桃園市政府今在軌道願景館辦「童心繪願景－我的桃園軌道夢」繪畫比賽頒獎典禮，市長鄭...
桃園市政府今在軌道願景館辦「童心繪願景－我的桃園軌道夢」繪畫比賽頒獎典禮，市長鄭文燦一一表揚32名獲獎學生。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府今在軌道願景館辦「童心繪願景－我的桃園軌道夢」繪畫比賽頒獎典禮，市長鄭...
桃園市政府今在軌道願景館辦「童心繪願景－我的桃園軌道夢」繪畫比賽頒獎典禮，市長鄭文燦（前排左）一一頒獎，讚許孩子們的繽紛創作，市府會逐步實現桃園軌道建設夢想。記者張裕珍／攝影
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桃園區永順國小學生六年級鄒昊辰（左起）、永順國小二年級劉彥廷、新興國小三年級簡嘉...
桃園區永順國小學生六年級鄒昊辰（左起）、永順國小二年級劉彥廷、新興國小三年級簡嘉成等人不約而同以三鐵共構為題，參加繪畫比賽都得獎。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府今在軌道願景館辦「童心繪願景－我的桃園軌道夢」繪畫比賽頒獎典禮，市長鄭...
桃園市政府今在軌道願景館辦「童心繪願景－我的桃園軌道夢」繪畫比賽頒獎典禮，市長鄭文燦與32名獲獎學生合影。記者張裕珍／攝影
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建德國小一年級學生劉華晏（右）以「我的快樂號捷運」畫作拿下特優，市長鄭文燦（左）...
建德國小一年級學生劉華晏（右）以「我的快樂號捷運」畫作拿下特優，市長鄭文燦（左）大力稱讚。記者張裕珍／攝影
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桃園市軌道願景館一樓最新擺放由日商日立造船股份有限公司捐贈的潛盾機模型，可按下互...
桃園市軌道願景館一樓最新擺放由日商日立造船股份有限公司捐贈的潛盾機模型，可按下互動按鈕了解潛盾機運作模式。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府今在軌道願景館辦「童心繪願景－我的桃園軌道夢」繪畫比賽頒獎典禮，市長鄭...
桃園市政府今在軌道願景館辦「童心繪願景－我的桃園軌道夢」繪畫比賽頒獎典禮，市長鄭文燦一一表揚32名獲獎學生。記者張裕珍／攝影
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捷運願景鄭文燦
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