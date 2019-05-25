桃園捷運綠線地下潛盾6月審標 預計10月動工

2019-05-25 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市推動三心六線軌道路網，捷運工程局今天中午辦繪畫比賽頒獎典禮，32名獲獎學生用畫筆勾勒自己對未來桃園捷運發展的想像，不少孩子畫上高鐵台鐵與捷運三鐵共構，夢想以後能搭捷運上大學、到更多地方旅遊；市長鄭文燦肯定孩子們的繽紛願景，表示桃園首條自辦興建的捷運綠線GC02與GC03標的潛盾地下標已有廠商投標，將於6月審標確認資格，潛盾段預計10月份開工，意即捷運綠線主系統全部動工，逐步向前推進。

「我以後想搭捷運上大學」、「想跟爸爸媽媽一起搭捷運出去玩」！桃園市捷運工程局兒童節期間辦「童心繪願景－我的桃園軌道夢」繪畫比賽，分為國小高中低年級以及幼兒園組，徵件359件經創意與技法評選，32件脫穎而出，在軌道願景館頒獎邀獲獎學生分享創作。

桃園區永順國小學生六年級鄒昊辰、新興國小三年級簡嘉成等人不約而同以三鐵共構為題，畫上桃園特色吉祥物丫桃園哥，勾勒對桃園未來交通的想像，創作繽紛童趣，市府集結32件獲獎畫作於軌道願景館展出，另1樓展區也新陳列一件可互動的潛盾機模型，由日商捐贈。

鄭文燦說，捷運綠線去年10月15日動工，八德及蘆竹高架段正在施工，土建地下段的潛盾工程以桃園火車站為界分為南段和北段，歷經流標檢討後，目前都已有廠商投標，預計6月評選審標，得標廠商須於簽約後3個月內動工，預計今年10月綠線地下潛盾工程可正式動工。