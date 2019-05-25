桃市2019科技創造力機器人設計大賽登場 127隊同場較勁

2019-05-25 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市2019科技創造力機器人設計大賽今明兩日分別於桃園區成功國小、萬能科技大學舉辦，共有127支隊伍報名參賽，比賽分「創意賽」、「足球賽」，及高中職組、國中組、國小組競賽，由選手發揮想像力創造力，竭盡所能角逐優異名次，未來將前進全國賽、世界賽。

今年創意賽主題為智慧城市共有30隊報名參加。桃園市教育局指出，選手們需設計出可以協助人們管理，或是在工作、教育教學方面有所助益的機器人，主題發揮空間大，考驗選手們的創新能力及無限想像力。

足球機器人賽共31隊報名，今年為鼓勵學校多加參與續辦教師增能研習，參賽隊伍也比去年成長了近10隊；而競賽組今年計有66隊報名（國小組42隊、國中組17隊、高中職組7隊），各組題目結合智慧城市主題，分別與「大眾運輸系統」、「智慧照明」及「網路」，今年主題與日常生活息息相關，希望選手透過邏輯思考、機體組裝，並考驗選手臨時應變及團隊合作，設計出使人類生活更健康、更便捷的機器人。

教育局長高安邦表示，近年積極推行資訊、創客及機器人教育，106年起挹注經費，補助學校舉辦創意機器人教學實施計畫，至今補助機器人類型多樣化，鼓勵學校接觸使用不同的載具，依特色進行課程規劃，亦可結合Arduino、Micro Bit等電路版，進行程式設計訓練，配合教育部前瞻計畫及市府教育資源，鼓勵教師於課堂中融入資訊教學，提升學生邏輯運算思維的能力。