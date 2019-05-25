英文介紹白沙屯媽祖文化 啟新國中學生超有成就感

2019-05-25 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗縣今舉行提升國民中小學英語學習成效實驗計畫成果展演，苗栗縣通霄鎮啟新國中八年級學生們，以英語讀者劇場，介紹在地特有白沙屯媽祖信仰，八年級學生莊凱進說，準備兩個月，未來希望能用英文跟外國人介紹白沙屯媽祖文化。

啟新國中英語老師邱瓊玉說，在成果展演中，決定以讀者劇場模式，學生們用英文介紹白沙屯媽祖文化，「The Baishatun Matsu Pilgrimage」白沙屯媽祖徒步進香為題，6分鐘，描述白沙屯媽祖每年天數與路線不同，擲筊決定出發日期，今年約有5萬人參與這趟400多公里徒步進香，有人選擇走路、開車、騎車等模式跟隨媽祖，沿路也會看到信徒們發放點心、飲料，也看到媽祖停轎幫助信徒，邀請大家明年一起共襄盛舉。

參與八年級學生們說，歷時2個月，利用午休時練習。八年級學生莊凱進說，參與成果展演出，認識很多平常很少接觸英文單字，像是廟宇「Temple」，外國大多是教堂「church」，期許自己加強英文能力，希望能用英文介紹在地文化特色跟外國人分享。

八年級學生黃詠怡說，用英文跟外國人說家鄉特有信仰，很有成就感，也促進國際交流，讓英文更上一層樓「很棒的體驗」。