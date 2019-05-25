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苗栗推偏鄉英語教學實驗 學童不再懼怕學英文

2019-05-25 14:59聯合報 記者劉星君╱即時報導

推動偏鄉英語教學實驗計畫，苗栗縣府今在新港國中小舉行「提升國中小學生英語學習成效教學實驗計畫」成果展，現場猶如熱鬧的嘉年華會，4年來有14所國中小參與，有6名老師從計劃初期參與至今，獅潭國中英文老師黃若琪說，學生不再懼怕英文，更期待英文課，讓英文成為學生帶著走的能力。

今上午舉行成果展，也表揚4年參與至今的英文老師們，包括泰安國中小國小部教導主任黃安、國中部謝欣芙、啟新國中邱瓊玉，士林、象鼻國小（共聘老師）鄭乃文、梅園國小潘姵諦與獅潭國中黃若琪。

黃安擔任教導主任，經常要出差，黃安說，有次學生告訴他「老師可不可以不要一直出差，這樣沒有辦法上你的英文課」，因為計畫採取「減法教學，以學生為主體」不趕進度，確定每個學生學會後，再進入下個課程，他才發現原來學生們期待英文課，變得有自信。

獅潭國中老師黃若琪說，透過計畫，孩子不會再拒絕英文，減法教學讓課程以較輕鬆方式學習，吸引學生興趣，讓孩子覺得自己有能力學習。

苗栗縣府從104學年度起，與「GEAT台灣全球化教育推廣協會」合作，進行英語教學實驗計畫。 經過8個學期努力，有獅潭國中、啟新國中及泰安國中等3所國中及11所國小加入「提升國中小學生英語學習成效教學實驗計畫」推動英語創新教學，提升偏鄉學子英語學習力。

英語教學實驗計畫由GEAT理事長、實踐大學應用外語系講座教授陳超明協助推動，以「教會代替教完」、「能力指標取代進度」、「差異化教學」「做中學」等創新英語教學模式，引導老師翻轉教學方式，打破過去趕進度教學模式。4年的推動下來，參與計劃的3所國中，這2年來的國中會考結果，英文科考取Ｂ級以上比例增加2%到18%。

推動偏鄉英語教學實驗計畫，苗栗縣府今在新港國中小舉行「提升國中小學生英語學習成效...
推動偏鄉英語教學實驗計畫，苗栗縣府今在新港國中小舉行「提升國中小學生英語學習成效教學實驗計畫」成果展，表揚4年前參與計畫至今的老師們，左起為老師鄭乃文、潘姵諦、黃安、黃若琪、邱瓊玉，與協同教學外師Yusuf Kahota。記者劉星君／攝影
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推動偏鄉英語教學實驗計畫，苗栗縣府今在新港國中小舉行「提升國中小學生英語學習成效...
推動偏鄉英語教學實驗計畫，苗栗縣府今在新港國中小舉行「提升國中小學生英語學習成效教學實驗計畫」成果展，現場猶如熱鬧的嘉年華會，泰安國中小國小部與清安國小學童們，表演歌曲律動。記者劉星君／攝影
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推動偏鄉英語教學實驗計畫，苗栗縣府今在新港國中小舉行「提升國中小學生英語學習成效...
推動偏鄉英語教學實驗計畫，苗栗縣府今在新港國中小舉行「提升國中小學生英語學習成效教學實驗計畫」成果展，現場猶如熱鬧嘉年華會。記者劉星君／攝影
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