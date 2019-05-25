苗栗推偏鄉英語教學實驗 學童不再懼怕學英文

2019-05-25 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



推動偏鄉英語教學實驗計畫，苗栗縣府今在新港國中小舉行「提升國中小學生英語學習成效教學實驗計畫」成果展，現場猶如熱鬧的嘉年華會，4年來有14所國中小參與，有6名老師從計劃初期參與至今，獅潭國中英文老師黃若琪說，學生不再懼怕英文，更期待英文課，讓英文成為學生帶著走的能力。

今上午舉行成果展，也表揚4年參與至今的英文老師們，包括泰安國中小國小部教導主任黃安、國中部謝欣芙、啟新國中邱瓊玉，士林、象鼻國小（共聘老師）鄭乃文、梅園國小潘姵諦與獅潭國中黃若琪。

黃安擔任教導主任，經常要出差，黃安說，有次學生告訴他「老師可不可以不要一直出差，這樣沒有辦法上你的英文課」，因為計畫採取「減法教學，以學生為主體」不趕進度，確定每個學生學會後，再進入下個課程，他才發現原來學生們期待英文課，變得有自信。

獅潭國中老師黃若琪說，透過計畫，孩子不會再拒絕英文，減法教學讓課程以較輕鬆方式學習，吸引學生興趣，讓孩子覺得自己有能力學習。

苗栗縣府從104學年度起，與「GEAT台灣全球化教育推廣協會」合作，進行英語教學實驗計畫。 經過8個學期努力，有獅潭國中、啟新國中及泰安國中等3所國中及11所國小加入「提升國中小學生英語學習成效教學實驗計畫」推動英語創新教學，提升偏鄉學子英語學習力。