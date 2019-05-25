南庄301農路搶修中又崩塌 原住民搏命進出

2019-05-25 15:21 中央社 苗栗縣25日電



苗栗縣南庄鄉通往鹿湖和鹿山部落301農路，去年大規模崩塌，搶修工程經近日連續降雨落石不斷，原住民運送農作、看病拿藥進出都只能冒險攀越石堆便道，期盼有一條安全的路。

南庄泰雅族原住民日前徒步經過301農路時，山坡上突然掉落數十顆落石，族人急忙提醒大家小心，不要再往前，但這條已遭土石覆蓋的道路，是通往鹿湖和鹿山部落必經之路，原住民每次經過都要冒著生命危險。

苗栗縣議員楊文昌指出，鹿湖和鹿山部落在農忙時期，總共30多戶住家、100多位居民，在山區的農作物定期要照顧、收成，不回家不行，例如最近李子成熟，因為無法運出已經掉了滿地都是，眼看著落石遲遲無法清除，居民「真的非常恐慌」。

苗栗縣政府農業處休閒農業科長蕭雅純今天表示，南庄鄉301農路為臨時性便道，因山區土質鬆軟加上大雨沖刷，從去年就開始出現土石大規模崩塌，因此運用公共工程委員會災害復建工程經費共新台幣1398萬元，進行修復。

蕭雅純指出，目前工程進度已完成92%，但山區氣候不穩定，只要下過雨，就容易出現落石，仍有其「危險性」，一邊搶通、一邊也要兼顧工程人員的安全，但必要時，會配合原住民栽種農作物收成需求，開闢便道通行。

農業處指出，301農路因地質和氣候關係，好不容易修復一段道路，又碰到大雨沖刷鬆軟的土石，導致工程進度走走停停，因此，不排除另外規劃替代性道路，希望盡快還給原住民一條安全回家的路。