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藍營竹縣第2選區立委民調公布 3人不滿民調瑕疵退席

2019-05-25 14:06聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

國民黨新竹縣黨部原訂今天上午10點，宣布立委第二選區全民調黨內民調初選結果，因昨晚有參選人質疑民調程序有瑕疵，早上緊急召開協調會，徐兆璋、朱健銘及林子丞不滿黨部決定仍公布民調結果憤而離席，徐兆璋甚至痛批「那哪是協調！那是強姦我們！」

國民黨新竹縣立委第二選區全民調由TVBS、世新大學2間民調公司，從22日至24日止，晚間6點30分至10點作業。

徐兆璋團隊指出，對前2天民調狀況並無疑義，但24日晚間，與林思銘、朱健銘團隊檢核民調結果時，3方各抽取5筆資料，在15筆資料中卻出現1筆電話亂碼，再去檢視民調公司所給的光碟原始資料，發現有約百筆電話都是亂碼，明顯有瑕疵。

縣黨部也在上午公布民調結果前先召開協調會，向5位參選人解釋為何出現瑕疵，以及瑕疵並不影響民調的公正性，並在11點10分左右公布民調結果，徐兆璋、朱健銘及林子丞則在公布前就先行離席。

徐兆璋不滿地說，「初選民調我們委任給縣黨部，現在出瑕疵，你中央黨部和縣黨部要負起責任啊！你們現在執意要開，那就開，我們就離席囉！」對於媒體詢問協調沒有結論？他則痛批「那哪是協調！那是強姦我們！」

林子丞也說，在協調之前，就已建立機制，現在驗證過程中找到問題，那這個民調「我們不能接受」。朱健銘也贊成堅持「程序正義」，他說，程序有瑕疵，就不應該公布。

國民黨新竹縣黨部代理主委洪文彬坦言，不能推卸責任，民調確實有瑕疵，但兩家民調的結果非常接近，並沒有說世新大學有比較特別的地方，在過程中都是公正，資料也正確，很遺憾有三位同志先離開，會盡力說明，化解他們的疑慮，兩家結果非常一致，沒有差別很大的地方，公正性絕對沒有問題。

國民黨新竹縣立委第二選區全民調召集人、中華大學行政管理系副教授黃國敏也表示，他從事民調工作20餘年，從統計軟體SPSS轉檔到EXCEL的過程中，常見亂碼等錯誤，但不影響民調的公正性。

國民黨新竹縣立委第二選區參選人徐兆璋、朱健銘及林子丞不滿黨部決定仍公布民調結果憤...
國民黨新竹縣立委第二選區參選人徐兆璋、朱健銘及林子丞不滿黨部決定仍公布民調結果憤而離席。記者陳斯穎／攝影
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國民黨新竹縣立委第二選區參選人徐兆璋（中）、朱健銘（右）及林子丞（左）不滿黨部決...
國民黨新竹縣立委第二選區參選人徐兆璋（中）、朱健銘（右）及林子丞（左）不滿黨部決定仍公布民調結果憤而離席。記者陳斯穎／攝影
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