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國民黨新竹縣立委第二選區民調出爐 議員林思銘勝出

2019-05-25 12:43聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

國民黨新竹縣黨部今天宣布立委第二選區全民調黨內民調初選結果，由議員林思銘以平均支持率24.897％勝出。

國民黨新竹縣立委第二選區全民調由TVBS、世新大學2間民調公司，從22日至24日止，晚間6點30分至10點作業。參選人共有竹東鎮榮華里長林子丞、前竹東鎮長徐兆璋、國民黨中央委員邱一峰、國民黨現任議員林思銘及竹北市民代表朱健銘5人。

徐兆璋以平均支持率21.637％輸給林思銘；邱一峰的平均支持率則是21.081％，排序第3名；朱健銘平均支持率20.354％，排序第4名，最後是林子丞平均支持率12.030％。

對於民調結果勝出，林思銘表示這，次順利通過初選，還得面對未來國會政黨聯盟、民進黨等候選人，這一戰國民黨沒有分裂的本錢，他呼籲，其他參選同志要團結一致，這一次初選「君子之爭、不願不悔、勝不驕敗不餒」，他在第二階段也將盡全力，為國民黨打贏這場選戰。

邱一峰恭喜林思銘勝出，並感謝鄉親的支持，他表示，和黨內先進同志理性且有風度的良性競爭，「成功不必在我」，這次初選看見了新竹人才輩出，並且有共同的目標，就是團結為民，將來仍持續傾聽民意，共同為新竹縣的榮景努力。

而原本預計10點公布民調結果，因有參選人質疑民調程序有瑕疵，早上緊急召開協調會，徐兆璋、朱健銘及林子丞不滿中央黨部和縣黨部不顧民調程序瑕疵，執意公布民調結果憤而離席，民調公布記者會則延後至11點10分左右舉行。

國民黨新竹縣立委第二選區參選人林思銘（左二）、邱一峰（後排）正在核對民調結果有無...
國民黨新竹縣立委第二選區參選人林思銘（左二）、邱一峰（後排）正在核對民調結果有無錯誤。記者陳斯穎／攝影
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國民黨新竹縣黨部今天宣布立委第二選區全民調黨內民調初選結果，由議員林思銘（右二）...
國民黨新竹縣黨部今天宣布立委第二選區全民調黨內民調初選結果，由議員林思銘（右二）以平均支持率24.897％勝出。記者陳斯穎／攝影
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民調國民黨新竹
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