國民黨新竹縣立委第二選區民調出爐 議員林思銘勝出

2019-05-25 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



國民黨新竹縣黨部今天宣布立委第二選區全民調黨內民調初選結果，由議員林思銘以平均支持率24.897％勝出。

國民黨新竹縣立委第二選區全民調由TVBS、世新大學2間民調公司，從22日至24日止，晚間6點30分至10點作業。參選人共有竹東鎮榮華里長林子丞、前竹東鎮長徐兆璋、國民黨中央委員邱一峰、國民黨現任議員林思銘及竹北市民代表朱健銘5人。

徐兆璋以平均支持率21.637％輸給林思銘；邱一峰的平均支持率則是21.081％，排序第3名；朱健銘平均支持率20.354％，排序第4名，最後是林子丞平均支持率12.030％。

對於民調結果勝出，林思銘表示這，次順利通過初選，還得面對未來國會政黨聯盟、民進黨等候選人，這一戰國民黨沒有分裂的本錢，他呼籲，其他參選同志要團結一致，這一次初選「君子之爭、不願不悔、勝不驕敗不餒」，他在第二階段也將盡全力，為國民黨打贏這場選戰。

邱一峰恭喜林思銘勝出，並感謝鄉親的支持，他表示，和黨內先進同志理性且有風度的良性競爭，「成功不必在我」，這次初選看見了新竹人才輩出，並且有共同的目標，就是團結為民，將來仍持續傾聽民意，共同為新竹縣的榮景努力。