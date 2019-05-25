腦麻女孩求職碰壁 不放棄終圓就業夢

2019-05-25 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



家住新竹縣26歲的劉均蘭，因罹患重度腦性麻痺，只能靠助行器或輪椅才能移動，生性樂觀的她不氣餒仍努力向上，大學畢業後投入求職行列，卻因工作環境對無障礙空間的要求而多次碰壁，在就業中心的幫助下，去年底終於順利找到旅行社的工作，劉均蘭謝謝就業中心給予協助，她會繼續「努力完成夢想，過想過的生活。」

劉均蘭因早產缺氧導致腦性麻痺、運動神經失調，無法站立行走，只能依靠輪椅及輔具代步，但是她生性堅強樂觀，努力讓自己獨立自主，大學考上輔仁大學，並克服心理壓力，獨自北上完成學業，並給自己設立目標「我要努力完成我的夢想，然後過我想過的生活。」

畢業後的劉均蘭像所有畢業生一樣，準備投入職場成為社會新鮮人，但是卻因為工作環境對無障礙空間的要求及地理因素等限制，能符合她的需求的職缺並不多，所以業後兩年來多次尋職未果。

雖然求職路不順，但她不願放棄，在新竹縣政府勞工處的轉介下，來到勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心位於竹東的就業服務台，經就服員詳細諮詢情況後，以職場學習及再適應計畫方案，終於在去年底順利找到擁有無礙職場環境的一家旅行社任職。

劉均蘭說，雇主及同事都非常友善，平常上班都是由家人或是、計程車接送，為了在辦公室方便行動，雇主不僅協助她申請一台手扶輪椅，也貼心的在廁所加裝扶手，讓她使用起來更加順利。