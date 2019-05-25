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沒獎金照拍 抓交通違規就是爽？大學生：用這招忙死警察

打樁、拆牆、灌漿好吵 苗栗工地噪音陳情占大宗

2019-05-25 08:27聯合報 記者劉星君╱即時報導

噪音影響生活居住品質，苗栗縣環保局統計，今年1到4月營建工程陳情案共80件，其中噪音陳情案達50件、空氣汙染21件，根據統計資料，營建工程噪音是營建工程管制重點，今年3月就有營建工程違反噪音管制法，環保局開罰3萬。

苗縣環保局表示，營建工地噪音會隨施工階段不同而變化，對民眾觀感與影響較其他類型噪音影響更廣泛，部分工程常因趕工，在夜間、清晨或假日等民眾休息時段施工，都是造成民眾陳情主因。

環保局表示，噪音影響居住生活空間，在早上，白天、晚間與夜間，不同時段有不同標準，環保局接獲民眾陳情後，到場了解情況，給予一次限期改善期間，最長4天。不過，由於工程項目，打樁、牆壁拆除，鑿牆等不同工項，可能在2到3天結束，實際開罰不容易。今年3月有營建工程因違反噪音管制法，超過一次限期改善期間，仍未改善，開罰3萬。

苗縣環保局今年4月邀請營建工程業主及廠包商辦理營建工程噪音污染管制說明會，提升工程施工單位對噪音防制認知，採取相關防音措施與技術，建立自主管理作為。

苗栗縣政府環保局表示，環保局藉由源頭減音管制及勤查管理措施等作為，要求營建工程加強施工噪音污染管制，避免夜間、清晨及假日施工擾民，改善噪音汙染陳情。環保局將持續加強稽巡查作業，施工廠商應本於企業社會責任，在工程施工時採行相關防音減音自主管理，將工程施工噪音對周遭環境的干擾降至最低，做好敦親睦鄰，減輕施工噪音對鄰近社區衝擊。

環保局表示，若經噪音量測超過營建工程噪音管制標準者，將依違反噪音管制法第9條第1項，經限期改善仍未符合噪音管制標準者，營建工程得處1萬8千元以上18萬元以下罰鍰，並再限期完成改善。民眾若發現住家附近營建工程施工機具有噪音汙染，可撥打0800-066-666免費公害陳情報案專線或037-558558檢舉。

苗栗縣環保局統計，今年1到4月營建工程陳情案共80件，其中噪音陳情案達50件、空...
苗栗縣環保局統計，今年1到4月營建工程陳情案共80件，其中噪音陳情案達50件、空氣汙染21件，營建工程噪音是營建工程管制重點。記者劉星君／翻攝
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噪音苗栗縣
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