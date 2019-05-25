漫天五彩紙飛機築夢 公館國中送別老校舍

2019-05-25 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣公館國中逾50年歷史的西棟教室將拆除，師生為送別老校舍，同時為畢業生留下美好回憶，舉辦別開生面的拋擲紙飛機儀式，數百架五顏六色的紙飛機在「畢業快樂」呼聲中從西棟教室同時起飛，象徵大家展翅高飛，也留下難得的畫面。

公館國中進行慈濟援建的校舍重建工程，第一期將在6月完工，隨後將拆除西棟、北棟兩幢老舊校舍，展開第二期校舍工程。

公館國中校長方麗萍說，西棟教室是民國57年實施九年國民義務教育時建的校舍，當年各地學校急需校舍建築讓學生就學，校舍建築造型大都採同一標準格式，屋頂呈現一道道三角形，這種校舍型式，是許多中壯年鄉親的共同記憶。

除了送別功成身退的老校舍，九年級學生也即將踏出國中校園，校方特別安排「萬里晴空、展翅高飛」的擲紙飛機儀式，希望畢業生迎向未來的挑戰，勇敢地展翅高飛，追尋夢想。校方說，這次送別活動因西棟教室將拆除，既是第一次舉辦，也成了最後一次，留存的影像作為畢業紀念。

紙飛機由各班學生用A4回收紙自己製作摺疊，儀式前一天師生還先試擲，架設多台照相機取景，昨天上午更出動空拍機記錄。