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漫天五彩紙飛機築夢 公館國中送別老校舍

2019-05-25 07:37聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣公館國中逾50年歷史的西棟教室將拆除，師生為送別老校舍，同時為畢業生留下美好回憶，舉辦別開生面的拋擲紙飛機儀式，數百架五顏六色的紙飛機在「畢業快樂」呼聲中從西棟教室同時起飛，象徵大家展翅高飛，也留下難得的畫面。

公館國中進行慈濟援建的校舍重建工程，第一期將在6月完工，隨後將拆除西棟、北棟兩幢老舊校舍，展開第二期校舍工程。

公館國中校長方麗萍說，西棟教室是民國57年實施九年國民義務教育時建的校舍，當年各地學校急需校舍建築讓學生就學，校舍建築造型大都採同一標準格式，屋頂呈現一道道三角形，這種校舍型式，是許多中壯年鄉親的共同記憶。

除了送別功成身退的老校舍，九年級學生也即將踏出國中校園，校方特別安排「萬里晴空、展翅高飛」的擲紙飛機儀式，希望畢業生迎向未來的挑戰，勇敢地展翅高飛，追尋夢想。校方說，這次送別活動因西棟教室將拆除，既是第一次舉辦，也成了最後一次，留存的影像作為畢業紀念。

紙飛機由各班學生用A4回收紙自己製作摺疊，儀式前一天師生還先試擲，架設多台照相機取景，昨天上午更出動空拍機記錄。

兩百多名師生昨上午8點在西棟校舍二、三樓集合拋擲紙飛機，擴音機喊出「畢業快樂」，一聲令下紙飛機漫天飛舞，過程雖只有幾秒鐘，對許多師生卻是永恆一刻；家長會長劉彥成等人也來共襄盛舉，副會長林艾璇是畢業廿多年的校友，老校舍有當年成長的回憶，心裡特別感動；學生買欣瑜說，繽紛的紙飛機代表畢業生對未來的期許，覺得這次活動好有意義。

苗栗縣公館國中有半世紀歷史的西棟教室將拆除，校內昨天辦拋擲紙飛機儀式，希望畢業生...
苗栗縣公館國中有半世紀歷史的西棟教室將拆除，校內昨天辦拋擲紙飛機儀式，希望畢業生留下美好回憶並為老教室「送行」，數百架紙飛機一起飛揚，場景壯觀。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣公館國中有半世紀歷史的西棟教室將拆除，老校舍是當年推行九年國教時期建的標準...
苗栗縣公館國中有半世紀歷史的西棟教室將拆除，老校舍是當年推行九年國教時期建的標準校舍，具有三角尖頂的特色。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣公館國中有半世紀歷史的西棟教室將拆除，校內昨天辦拋擲紙飛機儀式，希望畢業生...
苗栗縣公館國中有半世紀歷史的西棟教室將拆除，校內昨天辦拋擲紙飛機儀式，希望畢業生留下美好回憶，同時也送別老校舍。記者胡蓬生／攝影
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