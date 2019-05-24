整籃童書「免下車」帶走 三灣圖書館首創得來速服務

2019-05-24 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣三灣鄉立圖書館推動閱讀又有新創意，25日起開辦「幸福閱讀得來速」的套餐式借書模式，民眾「免下車」就可帶回整籃30本幼兒或兒童讀物，有10種套餐可選擇，這項服務可能是全國首創，館方希望讓新手父母或準備親子共讀的家長能輕鬆跨出第一步。

三灣鄉人口不到7000人，但去年鄉立圖書館借閱率連續3年高居全國第一，平均借書量是北市3倍，館方全年無休和親切服務態度，還有運用臉書、部落格與讀者互動，都是經營成功原因。

三灣圖書館管理員謝淑貞說，常有家長到圖書館，面對上萬本童書繪本，不知該挑什麼書給小孩，或不清楚小孩需要那些書，有時幼兒帶在身邊，也無法放輕鬆選書，常是隨手抓幾本就匆匆離開，為解決這些問題，館方因此規畫「幸福閱讀得來速」活動服務，邀專家一起推薦從A到J共10個主題套餐，以得來速書籃提供家長借閱。

各套餐依0到2歲、2到4歲或3到6歲年齡層安排不同主題，分配硬頁書、立體書、圖像認知書、繪本、教養書等，希望協助寶寶在語言、動作、認知、情緒4大關鍵的潛能開發，每個套餐還搭配「布書」、桌遊，方便親子有更多體驗互動。

館方表示，持有家庭卡的縣民向櫃台登記或電話預約就可借閱1籃，但必須整籃借，不能單本挑選，最長可借42天，開車到圖書館取書籃也不用下車，館員會將書籃送上。