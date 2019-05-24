影／同名土地公成學校守護神 仁德公庇佑學生拿佳績

2019-05-24 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣私立仁德醫護管理專科學校大門前有座土地公廟「仁德公」，不僅與學校同名，更被師生視為守護神，不時前往上香，近年來仁德學生參加國家考試捷報頻傳，辦學績效亮眼，師生認為仁德公神恩庇佑，尤其心存感念。

今年仁德應屆畢業生即將面臨國考挑戰，仁德醫專校長黃柏翔最近特別帶領護理、視光、醫事檢驗、復健等有國考的各科學生代表一起向仁德公上香，祈求庇佑學生旗開得勝、金榜題名。

師生準備了西瓜、花生等後龍特產，還有多種點心，虔誠地祈福，學生說仁德公是大家的守護神，他們即將畢業參加國考，邁入人生另一階段，來上香不僅增加信心，也期盼同學都能如願通過國考、拿到好成績。

校方說，幾年前仁德在校內新建大樓，建商監工夜宿工地，感應到神明託夢稱當地有一塊石頭，是這裡的守護神，希望蓋好大樓後能幫祂建廟，建商事後依指示在校門外建了小廟，平常師生常去祭拜，感覺很靈驗，近年學生國考也不斷有佳績展現。

黃柏翔說，仁德學生參加國考多次名列前茅，106年護理師國考張舒晴拿下榜首，去年除了醫檢科謝佳勳拿到醫檢師國考榜首，還有好幾人在前10名，才剛開辦的視光科國考，仁德學生和校友一口氣就取得近千張視光師、生證照，護理科通過率平均高達九成。