補習班假實驗教育之名辦海外留學 桃市將撤照

2019-05-24 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



實驗教育興起，桃園市哥倫比亞國際實驗教育機構被爆以實驗教育之名行補習班之實，市議員萬美玲今天質詢批，此非學校型態的實驗教育機構掛羊頭賣狗肉，收費超標、教師無工作證等問題多，市府去年草率立案，如今又倉促撤案，112名學生將何去何從？教育局長高安邦說，機構違背實驗教育本質，108學年度起不准招生，會協助轉介學生。

實驗教育三法去年上路，分為學校、公辦民營及非學校等三種型態，因相關實驗教育機構與學校興起，學生數大幅成長，106學年度總數為4789人，桃園市從國小到高中計有758人。

萬美玲說，實驗教育三法精神是讓教育型態多元化、學生適性發展等，但位於龍潭的哥倫比亞國際實驗教育機構卻爭議不斷，如一學期學雜費規定12萬元，機構超收其他費用、外籍教師無工作許可、超收學生等未見改善，顯見立法不周全不成熟，主管機關輔導稽查也不足。

「到底是在興辦實驗教育，還是拿教育做實驗？」萬美玲昨在質詢時也播放該機構招生廣告，表示機構喊出台灣上課、外師英語教學，畢業即出國念名校等口號，但興辦過程卻衍生諸多問題，有學生遠赴加拿大求學後，因不適應想退費卻被機構拒絕，學生權益毫無保障。

教育局長高安邦說，哥倫比亞實驗教育機構為非學校型態實驗教育機構，去年通過立案申請機構並獲設立許可，但該機構違規多次，嚴重違法實驗教育本質，「與補習班形式相同」，

審查委員多次提醒未改，還發現機構多收一筆2萬多元的加拿大留學費用，決定撤銷立案。