族語認證獎勵只限學生 桃原民議員籲比照客語擴大激勵

2019-05-24 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市鼓勵市民報考客語能力認證，免費開班教學、發獎勵金，市府員工還有記功嘉獎等利多，山地原民市議員簡志偉發現，桃園針對原民族語認證獎勵卻只侷限學生，其餘族人、機關員工完全沒有，他認為，原民公務員培養族語能力，更能適切服務族人，需要相同激勵，市長鄭文燦回應，桃園原民人口將破8萬人，將研議擴大補助。

簡志偉說，依市府原住民族行政局制定族語認證獎勵辦法，對象涵蓋國小生到大學生，通過初級以上可領2千到1萬元不等獎勵，「只侷限學生」，且夜校、在職進修者也無法被補助，台北市原住民族事務委員會則規定，設籍4個月以上族人，通過中高級認證以上可領獎金。

但同樣是語言認證，桃園客語認證獎勵涵蓋全體市民，連機關員工也能獲獎，簡志偉說，客語認證獎勵補助相對全面，尤其市府員工參與客語研習或認證考試，市府會給公假或補休，還有記功嘉獎，是很好的激勵，認為「原住民公務員也需要一樣的激勵」，並強調不是獎金的問題，是希望能有完善機制鼓勵公務員主動學習。

簡志偉也提到，20歲以下的學生在學校有較為完整的族語學習資源與環境，但像他這輩的青壯年過去在學階段，語言學習並未被重視，造成嚴重斷層，相較老一輩與年輕學子，青壯年族人更需要適切激勵，可盡量弭平學習斷層的落差。